Putin pozdravil 'uravnotežen pristop afriških prijateljev' do vojne v Ukrajini

Ruski predsednik je pred začetkom srečanja izjavil, da je "pripravljen na konstruktiven dialog s tistimi, ki si želijo mir na temelju pravičnosti in upoštevanja legitimnih interesov strani" . Pozdravil je tudi "uravnotežen pristop naših afriških prijateljev" do "krize v Ukrajini" .

Prvi je v nekdanjo carsko prestolnico prispel Cyril Ramaphosa . "Njegov prihod v kulturno prestolnico Rusije sledi konstruktivnim pogovorom s predsednikom Volodimirjem Zelenskim," so sporočili z južnoafriškega predsedstva. Pozneje se je Ramaphosi pridružila delegacija še treh afriških voditeljev, Senegala, Komorov in Zambije, ki bodo s Putinom po navedbah predsedstva razpravljali o možnostih miru v Ukrajini.

Po Putinovih besedah Rusija zelo ceni afriška stališča in njihov interes za razrešitev "ukrajinskega konflikta", krepitev vezi s črno celino pa naj bi bila prioriteta ruske zunanje politike.

Ramaphosa se je z delegacijo, v kateri so še egiptovski premier ter visoka predstavnika Ugande in Konga, pred tem v četrtek mudila v Varšavi, v petek pa v Kijevu, kjer jih je sprejel ukrajinski predsednik Zelenski.

Ta je med obiskom med drugim izključil možnost vsakršnih pogajanj z Rusijo, dokler bodo ruske sile na ukrajinskem ozemlju. Med obiskom je bil Kijev tudi tarča novega ruskega zračnega napada.

Analitiki so še pred prihodom afriških voditeljev v Evropo izrazili dvom, da bi afriška mirovna misija lahko obrodila sadove in uspešno posredovala za končanje 16 mesecev trajajoče vojne.

Zaradi vojne v Ukrajini sicer močno trpijo številne afriške države, zlasti v vzhodni Afriki, ki so odvisne od uvoza žita in gnojil iz Rusije in Ukrajine.