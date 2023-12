Putin poziva Rusinje: rodite osem otrok

"Veliko naših ljudi še ohranja tradicijo velike družine, v katerih vzgajajo štiri, pet ali več otrok," je izpostavil v govoru. Nadaljeval je s sprehodom v preteklost: "Spomnimo se, da so v ruskih družinah naše babice in prababice imele tudi po sedem in osem otrok. Ohranjajmo in obujajmo te tradicije."