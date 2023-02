Putin preklical odlok o podpori suverenosti Moldavije pri vprašanju Pridnestrja

Odlok o podpori suverenosti Moldavije pri reševanju vprašanja Transnistrije oz. Pridnestrja je Moskva sprejela v skladu s svojo takratno zunanjo politiko, ki je predvidevala tesnejše odnose z Evropsko unijo in ZDA. Rusijo je zavezoval, da bo rešitve za določitev posebnega statusa Pridnestrja iskala "na podlagi spoštovanja suverenosti, ozemeljske celovitosti in nevtralnega statusa Republike Moldavije". Odločitev o razveljavitvi odloka so objavili na spletni strani Kremlja, v njej pa je navedeno, da so jo sprejeli zaradi "zagotavljanja nacionalnih interesov Rusije v povezavi z globokimi spremembami v mednarodnih odnosih".

Pridnestrje, v katerem živi pretežno rusko govoreče prebivalstvo, se je od Moldavije odcepilo leta 1990 iz bojazni, da bi se po razpadu Sovjetske zveze Moldavija priključila Romuniji. V vojni z moldavskimi silami so nato separatisti s pomočjo Rusije zmagali in leta 1992 razglasili Pridnestrsko republiko, ki jo priznava samo Moskva. Odtlej na območju, kjer so še vedno nameščene ruske mirovne sile ni bilo skoraj nobenega nasilja.

To se je spremenilo ob začetku ruske invazije na Ukrajino. Razmere v Pridnestrski republiki so napete, v preteklih mesecih je prišlo do nekaj eksplozij, v zadnjih dneh pa je ukrajinska vojska v bližino meje pripeljala dodatne okrepitve.