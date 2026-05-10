Putin prepričan, da se vojna v Ukrajini bliža koncu

"Mislim, da se (konflikt) bliža koncu (...). Mesece so čakali, da bo Rusija utrpela hud poraz, da se bo država sesula. Ni se tako izšlo. In potem so obtičali v tej rutini, zdaj pa se iz nje ne morejo izvleči," je ob kritikah zahodne podpore Ukrajini po vojaški paradi ob dnevu zmage povedal Putin.

Na letošnji ruski paradi ni bilo običajnega prikaza tankov in raket zaradi varnostnih skrbi, saj so se oblasti bale, da bi lahko Ukrajina z droni ciljala Rdeči trg. Parada je sicer potekala brez incidentov, predvsem zahvaljujoč v zadnjem trenutku doseženemu premirju med Moskvo in Kijevom, pri katerem je posredoval ameriški predsednik Donald Trump.

Putin je izrazil tudi naklonjenost srečanju z ukrajinskim predsednikom, a šele ko bi bil dosežen trajen mirovni sporazum, piše BBC. "Možno je tudi srečanje v tretji državi, vendar šele potem, ko bodo doseženi končni dogovori o mirovni pogodbi za dolgoročno zgodovinsko perspektivo, da bi sodelovali na tem dogodku in podpisali sporazum, vendar mora biti to zadnji korak," je pojasnil.

Pripravljen se je pogovarjati tudi o novi varnostni ureditvi v Evropi, najraje bi o tem govoril z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. Slednji je namreč dolgoletni Putinov prijatelj, njegova vloga pa je sporna zaradi dela za ruska državna energetska podjetja.

Prejšnji teden je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa dejal, da verjame, da obstaja "potencial" za pogajanja med EU in Rusijo ter da naj bi takšno potezo podpiral tudi Zelenski.

Kot del premirja, ki so ga konec tedna ob posredovanju ZDA dosegli Moskva in Kijev, sta se strani dogovorili za izmenjavo po 1000 vojnih ujetnikov iz vsake države. Putin pa je v soboto dejal, da Rusija od Ukrajine še ni prejela nobenega odgovora glede izvedbe izmenjav.