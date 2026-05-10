Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin prepričan, da se vojna v Ukrajini bliža koncu

Moskva, 10. 05. 2026 07.55 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin meni, da se vojna v Ukrajini približuje koncu. To je jasno povedal po okrnjeni vojaški paradi v Moskvi, obenem pa obsodil zahodno podporo vladi v Kijevu, izrazil pa je tudi pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum.

"Mislim, da se (konflikt) bliža koncu (...). Mesece so čakali, da bo Rusija utrpela hud poraz, da se bo država sesula. Ni se tako izšlo. In potem so obtičali v tej rutini, zdaj pa se iz nje ne morejo izvleči," je ob kritikah zahodne podpore Ukrajini po vojaški paradi ob dnevu zmage povedal Putin.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Na letošnji ruski paradi ni bilo običajnega prikaza tankov in raket zaradi varnostnih skrbi, saj so se oblasti bale, da bi lahko Ukrajina z droni ciljala Rdeči trg. Parada je sicer potekala brez incidentov, predvsem zahvaljujoč v zadnjem trenutku doseženemu premirju med Moskvo in Kijevom, pri katerem je posredoval ameriški predsednik Donald Trump.

Preberi še 'Ruski vojaki se soočajo z agresivno silo, ki jo podpira celoten blok Nato'

Putin je izrazil tudi naklonjenost srečanju z ukrajinskim predsednikom, a šele ko bi bil dosežen trajen mirovni sporazum, piše BBC. "Možno je tudi srečanje v tretji državi, vendar šele potem, ko bodo doseženi končni dogovori o mirovni pogodbi za dolgoročno zgodovinsko perspektivo, da bi sodelovali na tem dogodku in podpisali sporazum, vendar mora biti to zadnji korak," je pojasnil.

Pripravljen se je pogovarjati tudi o novi varnostni ureditvi v Evropi, najraje bi o tem govoril z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. Slednji je namreč dolgoletni Putinov prijatelj, njegova vloga pa je sporna zaradi dela za ruska državna energetska podjetja.

Prejšnji teden je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa dejal, da verjame, da obstaja "potencial" za pogajanja med EU in Rusijo ter da naj bi takšno potezo podpiral tudi Zelenski.

Kot del premirja, ki so ga konec tedna ob posredovanju ZDA dosegli Moskva in Kijev, sta se strani dogovorili za izmenjavo po 1000 vojnih ujetnikov iz vsake države. Putin pa je v soboto dejal, da Rusija od Ukrajine še ni prejela nobenega odgovora glede izvedbe izmenjav.

vladimir putin premirje vojna v ukrajini volodimir zelenski

Na Lefkadi se je pojavil skrivnostni morski dron, poln eksploziva

24ur.com Kaj zahteva Putin? 'Pripravljen na mir, a ne za vsako ceno'
24ur.com Putin: Glavni cilj Rusije je zavzetje Donbasa
24ur.com Putin: Vsi oboroženi konflikti se končajo s pogajanji
24ur.com Zelenski pripravljen spoštovati prekinitev ognja, če jo bo tudi Putin
24ur.com Putin: Sprava z Ukrajino vprašanje časa, Zelenski o Putinovem cinizmu
24ur.com Trump naj bi s Putinom govoril o koncu vojne v Ukrajini
24ur.com 'Konflikt med Rusijo in Ukrajino je vir nenehnega razočaranja za Belo hišo'
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699