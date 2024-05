Putin prepričan v prisotnost zahodnih plačancev v Ukrajini, opozoril Evropo

Zahodni vojaški inštruktorji so dejavni v Ukrajini in delujejo pod krinko plačancev, je med obiskom v Uzbekistanu izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je posvaril, da bi imela uporaba zahodnega orožja za napade na Rusijo resne posledice za Evropo.

OGLAS

"Tam so specialisti, ki delujejo pod krinko plačancev," je na novinarski konferenci povedal Putin. S tem je odgovoril na vprašanje glede nedavne izjave poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Oleksandra Sirskega, da so v teku pogovori o napotitvi francoskih vojaških inštruktorjev v Ukrajino. Putin je prav tako opozoril, da bi uporaba zahodnega orožja za napade na Rusijo lahko privedla do resnih posledic. "V Evropi, zlasti v majhnih državah, bi se morali zavedati, s čim se igrajo. Zavedati se morajo, da so države z majhnimi, gosto poseljenimi ozemlji. To bi morale imeti v mislih, preden začnejo govoriti o napadu na Rusijo," je še dodal.

Vladimir Putin v Uzbekistanu FOTO: AP icon-expand

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je sicer v ponedeljek zahodne zaveznice pozval, naj ponovno razmislijo o omejitvah, ki so jih postavile Ukrajini glede uporabe njihovega orožja za napade na Rusijo. Ob tem je poudaril, da samoobramba vključuje tudi pravico napadanja legitimnih vojaških ciljev v Rusiji in omenil, da so nekatere zaveznice omejitve že odpravile. O uporabi orožja, ki ga dobavljajo Ukrajini, za napade Kijeva na rusko ozemlje, so na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali tudi obrambni ministri držav članic Evropske unije. Obrambna ministra Estonije in Nizozemske sta podprla to možnost, medtem ko ji Nemčija še naprej nasprotuje. Obrambni minister Marjan Šarec pa je poudaril, da Slovenija Ukrajini ni nikoli postavljala pogojev glede uporabe orožja, ki ji ga je dobavila za njen boj proti ruski agresiji.

"Ukrajina bi morala izvesti predsedniške volitve" Po mnenju Putina bi Ukrajina zdaj morala izvesti volitve, ko se je iztekel mandat ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Parlament je sedaj edina legitimna oblast v Ukrajini in njegov vodja bi jo moral voditi," je po poročanju Reutersa dejal Putin. Putin je poudaril tudi, da Zahod ni upošteval opozoril o napadih Ukrajine znotraj ruskega ozemlja in da je to izzvalo odprtje nove fronte v Harkovu. Ob tem je dodal, da Rusija nikoli ni zavrnila pogajanj z Ukrajino in da bo nadaljevala pogovore a le na podlagi tistih, ki so potekali v Istanbulu. Turčija je že zelo zgodaj po ruski invaziji februarja 2022 poskušala posredovati pri vzpostavitvi miru, a je oktobra 2022 Zelenski podpisal odlok, s katerim je izključil neposredne pogovore s Putinom, vendar ni povsem zaprl vrata za pogajanja, piše Guardian.