Putin: Prevaral nas je. Zabodel nas je v hrbet

"Osebni interesi so pripeljali do izdaje naše države in težav, s katerim se borijo naše oborožene sile." Obljubil je, da bo Rusijo pred napadom obranil, besede še povzema Guardian .

Dogajanje budno spremlja tudi Evropa

EU pozorno spremlja razmere v Rusiji in ostaja v stiku z evropskimi voditelji in partnerji držav članic skupine G7, je v tvitu zatrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ta je dodal, da je nastala situacija očitno notranje rusko vprašanje. "Naša podpora Ukrajini in ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je neomajna," je še zapisal.

"Še naprej smo osredotočeni na podporo Ukrajini," so sporočili tiskovni predstavniki francoskega premierja Emmanuela Macrona. Dogajanje v državi podrobno spremlja tudi Nemčija, je sporočil tiskovni predstavnik vlade.

Italijanska premierka Giorgia Meloni v uporu Wagnerja vidi dokaz za to, da je ruska agresija nad Ukrajino pripeljala v nestabilnost Rusije. Rishi Sunak vse strani pozival k odgovornemu ravnanju in zaščiti civilistov, je dodal za BBC.

Razmere v Rusiji je komentiral tudi Zelenski, ki je oborožen upor pripadnikov skupine Wagner označil za dokaz politične nestabilnosti Rusije. "Šibkost Rusije je očitna. Šibkost v polnem obsegu. In dlje ko bo Rusija zadrževala svoje vojake in plačance na naši zemlji, več kaosa, bolečine in težav si bo kasneje nakopala sama," je dejal v izjavi na družbenih omrežjih. Dodal je, da je Ukrajina sposobna zaščititi Evropo pred širjenjem "ruskega zla in kaosa".