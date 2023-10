Putin priletel k 'dragemu prijatelju' Šiju

Ugibanja so se potrdila, ruski predsednik Vladimir Putin je prispel v Peking. Na obisk na Kitajsko ga je povabil tamkajšnji predsednik Ši Džinping, ki mu Putin pravi "dragi prijatelj". V Kremlju so prejšnji mesec potrdili, da Putin odhaja tja, niso pa sporočili datuma odhoda, vendar so se takoj pojavila namigovanja, da bo tja odšel na tretji vrh pobude Pas in pot. Z obiskom želi pokazati "globoko medsebojno zaupanje" in "partnerstvo brez meja" med Rusijo in Kitajsko.

Ruski predsednik Vladimir Putin je skupaj s spremstvom danes prispel na mednarodno letališče v Pekingu, kjer sta ga pričakali častna straža in kopica novinarjev. Tretjega vrha pobude Pas in pot, ambicioznega kitajskega načrta o velikih investicijah v infrastrukturo, se udeležujejo predstavniki približno 130 držav sveta, Putin pa se bo s Šijem sestal v sredo. Nazadnje sta se "draga prijatelja", kot se imenujeta, srečala spomladi v Moskvi, kamor je pripotoval Ši in nato Putina povabil k sebi na Kitajsko. Ruski predsednik je le malo potoval v tujino, odkar je Mednarodno sodišče v Haagu (ICC) marca izdalo nalog za njegovo aretacijo, saj ga obtožujejo nezakonite deportacije otrok iz Ukrajine. Nalog obvezuje 123 držav članic, da Putina aretirajo in izročijo Haagu, če stopi na njihovo ozemlje. Niti Kitajska niti Kirgizija, ki jo je Putin obiskal prejšnji teden, nista članici sodišča, ki je bilo ustanovljeno za obravnavo vojnih zločinov. PREBERI ŠE Rusko zbliževanje z Vzhodom: najprej v Peking, nato v Pjongjang Peking je ves čas zavračal kritike Zahoda zaradi partnerstva z Moskvo, saj je vztrajal, da njune povezave ne kršijo mednarodnih norm, Kitajska pa da ima pravico sodelovati s katerokoli državo želi, poroča Reuters. Putin je bil nazadnje na Kitajskem med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu februarja 2022, ko sta Rusija in Kitajska izjavili, da njuno partnerstvo nima meja. Čez nekaj dni je Rusija vdrla v Ukrajino. Obujanje starodavne svilne poti? Zdaj je Putin spet v Pekingu. Tokrat tam poteka pobuda Pas in pot, ki je ambiciozen načrt kitajskega predsednika o velikih investicijah v infrastrukturo, s katerimi bi se izboljšale prometne povezave znotraj Azije ter med Azijo in Evropo. Nekateri vizijo o obnovi starodavne svilne poti razumejo kot trojanskega konja, s katerim želi Peking povečati svoj globalni vpliv, spet drugi jo označujejo za enega najambicioznejših infrastrukturnih projektov, kar jih je bilo kdaj zasnovanih. Putin velja za tesnega kitajskega zaveznika. Podporo pobudi je doslej izrazilo več kot 145 držav, ki skupaj predstavljajo skoraj 75 odstotkov svetovnega prebivalstva in več kot polovico svetovnega bruto družbenega proizvoda (BDP), je poročal britanski BBC. Eden večjih projektov v okviru pobude je kitajsko-pakistanski gospodarski koridor (CPEC), katerega cilj je, da se naftovodi in plinovodi iz osrednje Azije in Bližnjega vzhoda povežejo z zahodno Kitajsko, s čimer bi se Peking izognil uporabi zamudnejših pomorskih poti.