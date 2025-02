Putin pripravljen na pogovore z Zelenskim

"Putin je dejal, da bi se bil pripravljen pogajati z Zelenskim, če bi bilo potrebno, vendar je treba o pravnem okviru sporazumov razpravljati ob upoštevanju realnosti," je dejal Peskov. Pri tem je namignil, da ukrajinski voditelj po mnenju Moskve nima legitimnosti, saj mu je mandat uradno potekel maja lani, v Ukrajini pa volitev zaradi vojne niso razpisali.

Trajna rešitev v Ukrajini ni mogoča brez širše razprave o varnostnih vprašanjih v Evropi, je dejal Peskov, medtem ko v Rijadu danes potekajo pogovori delegacij Rusije in ZDA o Ukrajini in obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom.

"Trajna in dolgoročno izvedljiva rešitev je nemogoča brez celovite obravnave varnostnih vprašanj na celini," je menil.

Dejal je tudi, da Moskva ne bo ustavila Ukrajine na poti v EU, nasprotuje pa temu, da bi postala del Nata. "Nihče nima pravice drugi državi narekovati, kaj naj počne," je dejal in dodal, da je povsem drugače, ko gre za varnostna vprašanja in vojaška zavezništva. "Naš pristop je tu drugačen in znan," je dodal.

Glede članstva Ukrajine v Natu tudi ZDA poudarjajo, da ga ne vidijo kot del rešitve za končanje vojne.