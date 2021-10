Putin: Pripravljeni smo okrepiti izvoz plina v Evropo

Po tem, ko se je Evropa ob začetku kurilne sezone znašla na pragu plinske krize, ki sta jo sprožila zvišanje cen in upad zalog zaradi mrzlega konca lanske zime, na ruskega predsednika Vladimirja Putina letijo številne kritike, da je za to kriva Rusija. Ta naj namreč namenoma ne bi povečala dobave plina v Evropo, zato da bi staro celino prisilila k sklenitvi dolgoročnejših pogodb in k uradni potrditvi kontroverznega Severnega toka 2, ki pod Baltskim morjem povezuje Rusijo in Nemčijo.