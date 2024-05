Putinova slovesna inavguracija brez predstavnikov držav članic EU

"Služiti Rusiji je velika čast, odgovornost in sveta dolžnost," je na slovesnosti v Kremlju izjavil 71-letni Vladimir Putin ter obljubil, da bo država sedanje težko obdobje preživela in iz njega izšla kot zmagovalka. "To težko obdobje bomo preživeli dostojanstveno in postali še močnejši. Skupaj bomo premagali vse ovire, uresničili vse, kar smo načrtovali, in skupaj bomo zmagali," je še dodal.

Na Putinovo inavguracijo so bili povabljeni vodje vseh tujih diplomatskih predstavništev v Moskvi, so sporočili v Kremlju. ZDA, Kanada, Velika Britanija in okoli 20 članic EU, vključno s Slovenijo, so sicer že pred dnevi napovedale, da se slovesnosti v Kremlju ne nameravajo udeležiti.