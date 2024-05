Putin prispel na Kitajsko: srečanje 'starih prijateljev'

Kitajska je pripravljena sodelovati z Rusijo pri podpori poštenosti in pravičnosti v svetu, so po srečanju Šija in Putina sporočili iz pekinškega zunanjega ministrstva. Tudi Putin meni, da odnosi med Kitajsko in Rusijo stabilizirajo mednarodni prostor. Ob tem je izrazil hvaležnost Kitajski za njene mirovne pobude v Ukrajini.

Današnji odnosi med Kitajsko in Rusijo so plod trdega dela, zato jih morata obe strani ceniti in negovati, je na srečanju dejal Džinping. Tudi Putin ni skrival prijateljskih čustev. "Odnosi med Rusijo in Kitajsko niso oportunistični in niso usmerjeni proti nikomur," je dejal.

Voditelja sta se dotaknila tudi vprašanja Ukrajine. Kot je dejal Ši, sta se obe strani strinjali, da je "politična rešitev ukrajinske krize pravilna usmeritev".

Putin, ki se je s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom nazadnje srečal oktobra, bo tokrat poleg Pekinga obiskal še mesto Harbin na severovzhodu države. To je njegov prvi obisk v tujini, potem ko je v začetku meseca prisegel za peti mandat na položaju predsednika Rusije.

Kitajska in Rusija sta v zadnjem času okrepili svoje zavezništvo, obseg trgovine med državama pa je dosegel rekordno raven – zlasti po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, ko so se skrhali že tako napeti odnosi med Moskvo in Zahodom.

Zahodne države so zaradi ofenzive v Ukrajini uvedle ostre sankcije proti Rusiji, ki na Kitajsko v tej luči gleda kot na ključno gospodarsko rešilno bilko. Kitajska ima medtem koristi predvsem od poceni uvoza energije in dostopa do ruskih naravnih virov.

Okrepljenemu sodelovanju med vzhodnima velesilama so nenaklonjeni zlasti v ZDA, ki uvajajo gospodarske sankcije tudi zoper Kitajsko. Tako Moskva kot Peking pa izražata nasprotovanje tovrstnim enostranskim ukrepom in pritisku, ki ga na obe državi vrši Zahod.