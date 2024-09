Putin prispel v Mongolijo, v Moskvi pomirjeni: Ni nevarnosti za aretacijo

Putin je na obisk azijske države prispel na vabilo mongolskega kolega Uhna Hurelsuha z namenom okrepitve sodelovanja med državama, so sporočili iz Kremlja. Do obiska prihaja ob 85. obletnici zmage sovjetskih in mongolskih sil nad Japonci, ki so leta 1939 okupirali Mandžurijo.

ICC je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države pogodbenice ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati. Vendar pa nima lastnih organov za izvrševanje nalogov za prijetje. Zato se pri njihovem izvajanju zanaša na svojih 124 držav pogodbenic, da mu izročijo osumljence, ko so na njihovem ozemlju.

Tiskovni predstavnik sodišča Fadi el-Abdalah je danes pojasnil, da je obveznost Mongolije sodelovati s sodiščem. Če država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko sodišče zadevo preda v obravnavo skupščini držav članic, ki se sestane enkrat letno, a so morebitne sankcije omejene zgolj na ustni opomin. K aretaciji Putina je danes pozvala tudi Evropska komisija.