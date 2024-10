Putin prispel v Turkmenistan: 'Svet se sooča z grožnjami brez primere'

"Mednarodni odnosi so vstopili v obdobje globalnih, temeljnih sprememb. V svetu se oblikuje nov svetovni red, ki odraža raznolikost celotnega planeta, in ta naravni proces je nepovraten," je v govoru na mednarodnem političnem forumu dejal Putin, kot povzemajo tuje tiskovne agencije.

Putin je po poročanju ruskih medijev tudi opozoril, da nastajajo novi močni centri gospodarske rasti, finančnega in političnega vpliva, predvsem na globalnem vzhodu in jugu. V govoru, ki ga je v živo prenašala ruska televizija, je dejal še, da se svet "sooča z grožnjami brez primere, ki jih povzročajo civilizacijske razprtije, medetnični in medverski konflikti".

Konference v Ašhabadu se sicer udeležujejo številni regionalni voditelji, med drugim tudi iz Kazahstana, Irana, Mongolije in Pakistana. Putin pa naj bi imel ločene pogovore z gostiteljem srečanja, turkmenskim kolegom Serdarjem Berdimuhamedovim.