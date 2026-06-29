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Putin priznal: 'Napadi povzročajo težave, to je jasno'

Moskva, 29. 06. 2026 06.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič javno priznal, da ukrajinski napadi na energetsko infrastrukturo povzročajo težave pri oskrbi z gorivom v Rusiji. Ob tem je poudaril, da razmere za zdaj niso kritične, glavna naloga oblasti pa je povečati zmogljivosti protizračne obrambe in zagotoviti nemoteno oskrbo z gorivom, predvsem na zasedenem polotoku Krim.

"Kar zadeva napade na kritično infrastrukturo na splošno in energetsko infrastrukturo posebej – seveda ti napadi na naše infrastrukturne objekte povzročajo težave, to je očitno," je dejal Putin v pogovoru, ki ga je v nedeljo objavil Kremelj.

"Določeno pomanjkanje goriva trenutno opažamo, vendar ni kritično," je dodal.

Ukrajina že več mesecev z brezpilotnimi letalniki in raketami napada ruske rafinerije, skladišča goriva in logistične centre. V Kijevu poudarjajo, da gre za odgovor na skoraj vsakodnevne ruske napade na ukrajinska mesta ter energetsko infrastrukturo, ki trajajo od začetka ruske invazije februarja 2022.

Izredne razmere na Krimu

Ruske oblasti na zasedenem Krimu so v petek razglasile izredne razmere zaradi pomanjkanja goriva in izpadov električne energije. Po njihovih navedbah so težave posledica ukrajinskih napadov na logistične poti in naftno infrastrukturo.

Krim si je Rusija priključila leta 2014, vendar večina držav sveta priključitve ne priznava in polotok še vedno šteje za del Ukrajine.

Putin je dejal, da je ena od prednostnih nalog zdaj zagotoviti zanesljivo oskrbo z gorivom prav za Krim ter okrepiti rusko protizračno obrambo.

Pomanjkanje goriva na Krimu
Pomanjkanje goriva na Krimu
FOTO: AP

"Zagotovili bomo varnost države"

Le nekaj ur pred objavo intervjuja je Putin nagovoril kongres vladajoče stranke Enotna Rusija. V govoru je priznal, da se Rusija sooča z vse pogostejšimi ukrajinskimi napadi na svojem ozemlju, obenem pa zatrdil, da bo država kos tudi tem izzivom.

"Da, vidimo težave, zavedamo se jih in se nanje odzivamo. Zagotovo bomo poskrbeli za varnost države in naših državljanov ter za nedotakljivost ruskih meja," je dejal.

Dodal je še, da bo Rusija premagala vse izzive, "vključno s terorističnimi napadi na naše ozemlje in infrastrukturne objekte", pri čemer Moskva ukrajinske napade na ruskem ozemlju označuje za terorizem.

Volodimir Zelenski meni, da z napadi večajo pritisk na Moskvo.
Volodimir Zelenski meni, da z napadi večajo pritisk na Moskvo.
FOTO: Profimedia

Nov napad na rafinerijo

Putinov govor je sledil novemu ukrajinskemu napadu z brezpilotnim letalnikom na rusko Krasnodarsko regijo. Po navedbah tamkajšnjega guvernerja Venjamina Kondratjeva je v napadu umrla ena oseba, v eni od rafinerij pa je izbruhnil požar.

Ukrajina v zadnjih mesecih sistematično napada rusko naftno in energetsko infrastrukturo. Cilj teh operacij je zmanjšati sposobnost Rusije za oskrbo vojske z gorivom ter otežiti delovanje logističnih poti, ki podpirajo ruske vojaške operacije v Ukrajini.

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