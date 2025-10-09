Putin priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

Ob tem je poudaril, da raketi nista neposredno zadeli letala, saj bi v tem primeru nemudoma strmoglavilo. Škodo so po njegovih besedah najverjetneje povzročili ostanki raket, zato je pilot to dojemal kot trčenje z jatami ptic, kar je omenil v pogovoru z ruskim kontrolorjem zračnega prometa, kot je zabeleženo črnih skrinjicah letala.

Vladimir Putin je na današnjem srečanju z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom dejal, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali "nekaj metrov od letala" .

"Rusija bo v takih tragičnih primerih storila vse potrebno, da zagotovi odškodnino in bo podala pravno oceno vseh uradnih zadev," je še dejal ruski predsednik.

Potniško letalo Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines je 25. decembra lani vzletelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji.

Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko jezero in krožilo nad območjem, kjer je nato strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu.

Nekateri letalski in vojaški strokovnjaki so kmalu po incidentu opozarjali na možnost, da je azerbajdžansko letalo sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Oblasti v Moskvi so svarile pred prehitrimi zaključki in teorijami.

Putin se je sicer Alijevu že lani opravičil za incident, v katerem je letalo strmoglavilo po tem, ko je ruska protizračna obramba napadla ukrajinske drone.

Danes je ob opravičilu izpostavil še, da je dolžnost Rusije objektivno oceniti vse, kar se je zgodilo, in ugotoviti prave vzroke.