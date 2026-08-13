Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin prvič na Kurilskih otokih, Japonska protestira

Moskva, 13. 08. 2026 11.33 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
STA D.L.
Putin na Kurilskih otokih

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Japonska premierka Sanae Takaiči je obisk označila kot popolnoma nesprejemljiv, japonski zunanji minister Tošimicu Motegi pa je odločno protestiral in poudaril, da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Ob tem so v Tokiu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika.

Putin na Kurilskih otokih
Putin na Kurilskih otokih
FOTO: AP

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes "prvič osebno obiskal Kurilske otoke", je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Na otok Iturup je prispel z bližnjega ruskega otoka Sahalin, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice ter tovarno za predelavo rib Jasni in se pogovarjal z lokalnimi prebivalci v Južno-Sahalinsku.

V Tokiu so se na Putinov obisk ostro odzvali. Kurilske otoke si lastita tako Rusija kot Japonska, ki jih imenuje Severna ozemlja.

"Ta obisk (...) je v nasprotju z doslednim stališčem Japonske glede Severnih ozemelj. Žali čustva japonskega ljudstva in je popolnoma nesprejemljiv," je izjavila japonska premierka Sanae Takaiči. Poudarila je, da je Tokio pozval Moskvo, naj predsedniškega obiska ne organizira. "Ta obisk je še bolj zaostril japonsko javno nezadovoljstvo z Rusijo in otežil izboljšanje odnosov," je dodala.

Obisk je obsodil tudi zunanji minister Tošimicu Motegi. "Severna ozemlja so neločljiv del japonskega ozemlja, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu, in japonska vlada odločno protestira proti temu obisku," je dejal.

Ob tem je zunanje ministrstvo v Tokiu na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika na Japonskem. "Ko smo izvedeli, da je ruski predsednik Vladimir Putin 13. avgusta obiskal otok Etorofu (japonsko ime za Iturup), smo na zunanje ministrstvo poklicali ruskega veleposlanika na Japonskem Nikolaja Nozdreva in vložili odločen protest," je sporočilo ministrstvo.

Putin na Kurilskih otokih
Putin na Kurilskih otokih
FOTO: AP

Odnosi med Japonsko in Rusijo so se poslabšali po začetku ruske ofenzive na Ukrajino leta 2022. Japonska se je pridružila državam G7, ki so sprejele sankcije proti Rusiji. Te je danes Putin označil za "neizzvane".

"Japonska je Rusijo označila za glavni vir groženj. Rad bi poudaril, da Japonski ne grozimo (...). Nasprotno, ima ozemeljske zahteve do naše države," je dejal Putin.

Rusija in Japonska sta zaradi Kurilskih otokov, ki ležijo med ruskim polotokom Kamčatka in japonskim otokom Hokaido, v sporu že več desetletij. Ob koncu druge svetovne vojne jih je zavzela tedanja Sovjetska zveza in še danes z njimi upravlja Rusija. Japonska otoke zahteva nazaj, saj da so že v 19. stoletju podpisali pogodbo, s katero so otoki prišli pod japonsko oblast. Zaradi spora glede teh otokov Rusija in Japonska po drugi svetovni vojni nista podpisali formalnega mirovnega sporazuma.

Po začetku ruske ofenzive na Ukrajino je Japonska zaostrila svoje stališče in prvič po letu 2003 izjavila, da je Rusija Kurilske otoke "nezakonito okupirala". Od leta 2003 se je sicer japonska diplomacija izogibala uporabi izraza okupacija.

Vladimir Putin Kurilski otoki Japonska ozemeljski spor Rusija

Sonce v senci in množice, ki so zrle v nebo

Presušena Francija: suša vidna tudi iz vesolja

24ur.com Je bil na obisku v Mariupolu 'pravi' Putin?
24ur.com Se Severna Koreja pripravlja na obisk Putina?
24ur.com Rusija proti 'sovražni ladji' v Japonskem morju izstrelila nadzvočni raketi
24ur.com Kim Džong Un prispel v Rusijo, bo Putin res 'prosjačil za orožje'?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel77
13. 08. 2026 16.40
Je kar je... Takih ozemelj je na svetu na desetine.. Konec koncev smo bili tudi mi po 2.sv tudi ob Trst in Furlanijo pa ne vem, če se kdo od politikov razburja če pride Melonijeva v Trst v šoping....
Odgovori
0 0
alicante1234
13. 08. 2026 16.35
Tu se ustvarja splošno mnenje, kot da so Rusi nezakonito okupirali japonske otoke. Vse je bilo dogovorjeno v Jalti 1945 in Japonska je bila tako kot Nemčija in Italija poraženka v 2.svetovni vojni. Kaj pravi o tem 2. člen Mirovne pogodbe iz San Francisca 1951: Japonska se odpoveduje vsem pravicam, lastninskim pravicam in zahtevam do Kurilskih otokov ter do tistega dela Sahalina in sosednjih otokov, nad katerimi je Japonska pridobila suverenost kot posledica pogodbe iz Portsmoutha z dne 5. septembra 1905.
Odgovori
0 0
tornadotex
13. 08. 2026 16.27
Ruski no rec si vse razlaga po svoje...
Odgovori
-1
0 1
odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.24
Države EU bi že zdavnaj morale sklensati rusijo ne pa,da prenašajo ruskega agresorskega diktatorja putina kateri je že z eno nogo v grobu zato mu je mar za katastrofalne izgube in smrt ruskih vojakov v Ukrajini katere ukrajinci tolčejo kot podgane.Tukaj pa crkneš od smeha kako rusofili navijajo za ruske poražence v vojni z ukrajino.
Odgovori
-2
2 4
periot22
13. 08. 2026 16.04
odpisani in kaj bi ti naredil ko bi se sosedje spravili nad tvojo družino bi mirno gledal, a to bi po tvoje moral Putin ko se je Ukrajina spravljala nad rusko manjšino, pa moli da bo Putin še dolgo živ ker ko ne bo več potem bo pa Rusija druga Amerika!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
13. 08. 2026 14.53
Putin lahko naredi kar hoče, zato bodite skrajno previdni, če želite lepšo prihodnost vašim otrok v Evropi.
Odgovori
-1
3 4
lakala28
13. 08. 2026 14.24
putlerju so najbrž tudi že roke tresejo in jih skriva. Vedno bolj je podoben svojemu vzorniku dolfetu, še posebej tik pred zdajci: puklast, bedast nasmešek...
Odgovori
-1
4 5
periot22
13. 08. 2026 16.05
Roke se tresejo pokvarjeni Ameriki!
Odgovori
+1
1 0
galeon
13. 08. 2026 14.13
Rumenčki še ne morejo prenest, da so 1945 bežal iz vseh zasedenih držav. Zdaj so pa najbolj pametni.
Odgovori
+1
3 2
Glavni Baja 3
13. 08. 2026 14.12
aponska protestira ... većje nebuuuloze pa še ne 😆😅🤣😂
Odgovori
-2
2 4
Glavni Baja 3
13. 08. 2026 14.13
Japonska ...
Odgovori
-2
0 2
Rudar
13. 08. 2026 14.33
A ne bi smela po tvoje?
Odgovori
+3
4 1
sabro4
13. 08. 2026 14.07
Japonska premierka Sanae Takaiči je obisk označila kot popolnoma nesprejemljiv, sprejemljivo pa je nekam lezti gringosom, kjub dvem atomskim , ali kako ga takaiči.....
Odgovori
+0
3 3
osservatore
13. 08. 2026 13.57
Ko jih bo Putler mobibliaral za vojno z Ukrajino, jim ne bo več do smeha.
Odgovori
+0
4 4
Kruha in Iger
13. 08. 2026 13.53
A Trumpeta pa lahko kolovrati naokoli in trdi, da bo to vse amerikansko?
Odgovori
+2
4 2
devote
13. 08. 2026 13.21
Hlapcek japonski po narocilu amera protestira, kurilski otoki so zato sporni ker bi rad japonc jih imel in kontroliral kitajca pri izhodu na odprto morje. Samo japoncek bos moral kar mir dati , ni kitajska tista kot je bila takrat ko si pobijal po mandzuriji.
Odgovori
+0
5 5
Rudar
13. 08. 2026 12.30
Zmeraj manj držav je pripravljeno gostiti vojnega zločinca. Škoda, da ga niso aretirali.
Odgovori
+0
7 7
zdravkob
13. 08. 2026 12.12
Tile na slikah pa niso glih videt japončki?!
Odgovori
+0
3 3
Rudar
13. 08. 2026 12.49
Tud rusi ne.
Odgovori
+0
4 4
Hudi časi
13. 08. 2026 12.49
Japonci niso prišli z zastavico mahat okupatorju. To so verjetno potomci tistih, ki so jih Rusi naselili na tem območju.
Odgovori
+3
5 2
Zmaga Ukrajini
13. 08. 2026 12.00
Mali zločinski škrat pač ne more mimo kraje tujega ozemlja. Smešno pri vsem tem pa je, da mosskviči ne morejo ubraniti niti svojega, doslej nakradenega ozemlja.
Odgovori
-1
7 8
alicante1234
13. 08. 2026 16.43
A govoriš tudi o ozemlju, ki je "ukradeno" po 2.svetovni vojni Poljski, Romuniji, Čehoslovaški in pripojeno Ukrajini takrat še sovjetski republiki. Govorimo o ozemlju 150,000 km² in v njem so poljska mesta Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Lutsk, Rivne...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897