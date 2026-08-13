Putin prvič na Kurilskih otokih, Japonska protestira

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes "prvič osebno obiskal Kurilske otoke", je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Na otok Iturup je prispel z bližnjega ruskega otoka Sahalin, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice ter tovarno za predelavo rib Jasni in se pogovarjal z lokalnimi prebivalci v Južno-Sahalinsku.

V Tokiu so se na Putinov obisk ostro odzvali. Kurilske otoke si lastita tako Rusija kot Japonska, ki jih imenuje Severna ozemlja.

"Ta obisk (...) je v nasprotju z doslednim stališčem Japonske glede Severnih ozemelj. Žali čustva japonskega ljudstva in je popolnoma nesprejemljiv," je izjavila japonska premierka Sanae Takaiči. Poudarila je, da je Tokio pozval Moskvo, naj predsedniškega obiska ne organizira. "Ta obisk je še bolj zaostril japonsko javno nezadovoljstvo z Rusijo in otežil izboljšanje odnosov," je dodala.

Obisk je obsodil tudi zunanji minister Tošimicu Motegi. "Severna ozemlja so neločljiv del japonskega ozemlja, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu, in japonska vlada odločno protestira proti temu obisku," je dejal.

Ob tem je zunanje ministrstvo v Tokiu na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika na Japonskem. "Ko smo izvedeli, da je ruski predsednik Vladimir Putin 13. avgusta obiskal otok Etorofu (japonsko ime za Iturup), smo na zunanje ministrstvo poklicali ruskega veleposlanika na Japonskem Nikolaja Nozdreva in vložili odločen protest," je sporočilo ministrstvo.