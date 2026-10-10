Putin rešuje Trumpa? 300.000 ton dizla za približno 14 ur ameriške porabe

Ameriški predsednik Donald Trump želi z ruskim dizlom povečati ponudbo goriva na svetovnem trgu in ublažiti visoke cene pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Po pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je napovedal več zaporednih dobav. Kremelj je nato objavil Putinovo izjavo, da je Rusija pripravljena "dobavljati nafto in naftne proizvode ZDA in svetovnim trgom", poroča Bloomberg. Ameriško finančno ministrstvo je hkrati potrdilo izjemo od sankcij, ki omogoča trgovanje z ruskim gorivom. "To so ogromne količine nafte, ki prihajajo v našo državo, in predsedniku Putinu se želim zahvaliti," je Trump v petek dejal novinarjem v Beli hiši. "In gre za dizel, kar si želimo."

Najprej 300.000 ton, nato vse več

Po Trumpovih napovedih naj bi dobave potekale v več stopnjah. Oktobra naj bi Rusija sprostila približno 2,25 milijona 159-litrskih sodov oziroma okoli 300.000 ton dizla, novembra 3,75 milijona sodov oziroma približno 500.000 ton, decembra pa 7,5 milijona sodov oziroma približno milijon ton. Ruski podpredsednik vlade Aleksander Novak je potrdil, da je Rusija pripravljena zagotoviti te količine. Trump je napovedal še naslednjo, precej večjo pošiljko. Glede na stanje ruskih rafinerij naj bi Rusija v kratkem času dobavila še tri milijone ton dizelskega goriva, kar ustreza približno 22,5 milijona sodov.

Ruska rafinerija (X) FOTO: X

Lahko Rusija obljubljene količine sploh zagotovi?

Toda ruska naftna infrastruktura je že več mesecev tarča ukrajinskih napadov. Ukrajina je napade na rafinerije in druge naftne objekte okrepila, ker želi omejiti prihodke in energetske zmogljivosti, s katerimi Moskva financira in vzdržuje vojno. Rusija je zaradi težav z domačo proizvodnjo julija uvedla omejitve izvoza dizla. Po dogovoru s Trumpom jih zdaj začenja odpravljati pred predvidenim rokom. Zato analitiki opozarjajo, da ni jasno, koliko obljubljenega goriva bo dejansko prišlo na trg. "Največja skrb je, ali bodo rafinerije to sploh sposobne narediti," je za Bloomberg povedal Ryan McKay, višji strateg za surovine pri TD Securities.

300.000 ton zveni veliko, a ZDA porabijo ogromno dizla

Nemški Focus ob tem opozarja na razmerje med napovedano prvo dobavo in velikostjo ameriškega trga. Po njihovih izračunih bi 300.000 ton dizla zadostovalo za približno 14 ur ameriške porabe. Poleg tega rusko gorivo ni namenjeno izključno ZDA. Trump in Putin govorita o sprostitvi dobav tako na ameriški kot širši svetovni trg. Tudi Bloomberg ugotavlja, da začetne količine verjetno ne bodo zadostovale za občutnejše in trajnejše znižanje cen. Trg se je na napoved kljub temu odzval. Terminske pogodbe za dizel v ZDA so padle, vendar so še vedno na rekordno visokih ravneh za ta del leta.

Visoke cene pred vmesnimi volitvami

Dogovor prihaja manj kot mesec dni pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Visoke cene energije povečujejo stroške predvsem kmetom, prevoznikom in drugim gospodarskim dejavnostim, ki so močno odvisne od dizelskega goriva. Trump je dejal, da bodo ruske dobave pomagale znižati cene za ameriške kmete, živinorejce in tovornjakarje. Gre sicer za situacijo, h kateri so ZDA občutno pripomogle kar same, saj je vojna z Iranom omejila pretok energije skozi Hormuško ožino in povzročila rast cen goriv po svetu. Trumpova administracija pa zdaj pred volitvami sprejema več ukrepov, s katerimi želi povečati ponudbo in znižati cene. ZDA ruskega dizla sicer niso uvažale vse od marca 2022, kažejo podatki ameriške Uprave za energetske informacije.

Hormuška ožina FOTO: Profimedia

Washington začasno rahlja sankcije: kritike iz Ukrajine

Dogovor pomeni tudi pomembno spremembo ameriške politike do ruskih energentov. Ameriško finančno ministrstvo je za omogočanje dobav izdalo izjemo od sankcij za rusko gorivo. Po navedbah Focusa je veljavnost sankcij za te dobave začasno ustavljena do 7. aprila 2027. Ukrep je sprožil ostre odzive v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da bo prodaja naftnih derivatov Rusiji prinesla dodatne prihodke v času, ko nadaljuje napade na Ukrajino. "Darila Putinu ne bodo prinesla miru ali kakršne koli koristi civiliziranemu svetu," je zapisal. "Rusija bo dizel 'poplačala' z nadaljnjim terorjem in zahrbtnostjo. Omogočiti Rusiji prodajo naftnih derivatov je naložba v vojno, ki jo je treba končati, ne podaljševati." Trumpu je novinar v Beli hiši prebral te besede. "Mi smo močan partner," je odgovoril ameriški predsednik. Nato je ponovno zagovarjal dogovor z Moskvo. "Potrebujemo nafto za svet in to je dizel, ki ga potrebujemo. Zato smo zelo zadovoljni, da ga bomo dobili," je dejal.

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