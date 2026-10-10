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Putin rešuje Trumpa? 300.000 ton dizla za približno 14 ur ameriške porabe

Washington, 10. 10. 2026 09.34 pred 48 minutami 4 min branja 60

Avtor:
N.Š.
Putin in Trump med preletom

Ameriški predsednik Donald Trump se je z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavah ruskega dizelskega goriva na svetovni in ameriški trg. Prve napovedane pošiljke skupaj obsegajo okoli 13,5 milijona sodov, sledile pa bi lahko še precej večje količine. Washington je zato začasno omilil sankcije za rusko gorivo. Trump napoveduje nižje cene dizla, analitiki pa opozarjajo, da bodo začetne količine glede na velikost trga razmeroma majhne. Odprto ostaja tudi vprašanje, ali jih je Rusija zaradi poškodb svojih rafinerij sploh sposobna zagotoviti.

Ameriški predsednik Donald Trump želi z ruskim dizlom povečati ponudbo goriva na svetovnem trgu in ublažiti visoke cene pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA.

Po pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je napovedal več zaporednih dobav.

Kremelj je nato objavil Putinovo izjavo, da je Rusija pripravljena "dobavljati nafto in naftne proizvode ZDA in svetovnim trgom", poroča Bloomberg.

Ameriško finančno ministrstvo je hkrati potrdilo izjemo od sankcij, ki omogoča trgovanje z ruskim gorivom.

"To so ogromne količine nafte, ki prihajajo v našo državo, in predsedniku Putinu se želim zahvaliti," je Trump v petek dejal novinarjem v Beli hiši. "In gre za dizel, kar si želimo."

Najprej 300.000 ton, nato vse več

Po Trumpovih napovedih naj bi dobave potekale v več stopnjah. Oktobra naj bi Rusija sprostila približno 2,25 milijona 159-litrskih sodov oziroma okoli 300.000 ton dizla, novembra 3,75 milijona sodov oziroma približno 500.000 ton, decembra pa 7,5 milijona sodov oziroma približno milijon ton.

Ruski podpredsednik vlade Aleksander Novak je potrdil, da je Rusija pripravljena zagotoviti te količine.

Trump je napovedal še naslednjo, precej večjo pošiljko. Glede na stanje ruskih rafinerij naj bi Rusija v kratkem času dobavila še tri milijone ton dizelskega goriva, kar ustreza približno 22,5 milijona sodov.

Ruska rafinerija (X)
Ruska rafinerija (X)
FOTO: X

Lahko Rusija obljubljene količine sploh zagotovi?

Toda ruska naftna infrastruktura je že več mesecev tarča ukrajinskih napadov. Ukrajina je napade na rafinerije in druge naftne objekte okrepila, ker želi omejiti prihodke in energetske zmogljivosti, s katerimi Moskva financira in vzdržuje vojno.

Rusija je zaradi težav z domačo proizvodnjo julija uvedla omejitve izvoza dizla. Po dogovoru s Trumpom jih zdaj začenja odpravljati pred predvidenim rokom.

Zato analitiki opozarjajo, da ni jasno, koliko obljubljenega goriva bo dejansko prišlo na trg. "Največja skrb je, ali bodo rafinerije to sploh sposobne narediti," je za Bloomberg povedal Ryan McKay, višji strateg za surovine pri TD Securities.

300.000 ton zveni veliko, a ZDA porabijo ogromno dizla

Nemški Focus ob tem opozarja na razmerje med napovedano prvo dobavo in velikostjo ameriškega trga. Po njihovih izračunih bi 300.000 ton dizla zadostovalo za približno 14 ur ameriške porabe.

Poleg tega rusko gorivo ni namenjeno izključno ZDA. Trump in Putin govorita o sprostitvi dobav tako na ameriški kot širši svetovni trg.

Tudi Bloomberg ugotavlja, da začetne količine verjetno ne bodo zadostovale za občutnejše in trajnejše znižanje cen.

Trg se je na napoved kljub temu odzval. Terminske pogodbe za dizel v ZDA so padle, vendar so še vedno na rekordno visokih ravneh za ta del leta.

Visoke cene pred vmesnimi volitvami

Dogovor prihaja manj kot mesec dni pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Visoke cene energije povečujejo stroške predvsem kmetom, prevoznikom in drugim gospodarskim dejavnostim, ki so močno odvisne od dizelskega goriva.

Trump je dejal, da bodo ruske dobave pomagale znižati cene za ameriške kmete, živinorejce in tovornjakarje.

Gre sicer za situacijo, h kateri so ZDA občutno pripomogle kar same, saj je vojna z Iranom omejila pretok energije skozi Hormuško ožino in povzročila rast cen goriv po svetu. Trumpova administracija pa zdaj pred volitvami sprejema več ukrepov, s katerimi želi povečati ponudbo in znižati cene.

ZDA ruskega dizla sicer niso uvažale vse od marca 2022, kažejo podatki ameriške Uprave za energetske informacije.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Washington začasno rahlja sankcije: kritike iz Ukrajine

Dogovor pomeni tudi pomembno spremembo ameriške politike do ruskih energentov. Ameriško finančno ministrstvo je za omogočanje dobav izdalo izjemo od sankcij za rusko gorivo. Po navedbah Focusa je veljavnost sankcij za te dobave začasno ustavljena do 7. aprila 2027.

Ukrep je sprožil ostre odzive v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da bo prodaja naftnih derivatov Rusiji prinesla dodatne prihodke v času, ko nadaljuje napade na Ukrajino.

"Darila Putinu ne bodo prinesla miru ali kakršne koli koristi civiliziranemu svetu," je zapisal. "Rusija bo dizel 'poplačala' z nadaljnjim terorjem in zahrbtnostjo. Omogočiti Rusiji prodajo naftnih derivatov je naložba v vojno, ki jo je treba končati, ne podaljševati."

Trumpu je novinar v Beli hiši prebral te besede. "Mi smo močan partner," je odgovoril ameriški predsednik.

Nato je ponovno zagovarjal dogovor z Moskvo. "Potrebujemo nafto za svet in to je dizel, ki ga potrebujemo. Zato smo zelo zadovoljni, da ga bomo dobili," je dejal.

Kritike tudi v ZDA

Dogovoru nasprotuje tudi vodja demokratov v ameriškem senatu Chuck Schumer. "Trump sklepa dogovor s hudičem, da bi poskušal rešiti svoje politične težave zaradi šokantno visokih cen dizla," je zapisal na omrežju X.

Trump je Ukrajino že pred tem pozival, naj ustavi napade na rusko naftno infrastrukturo. Kijev jih je namesto tega okrepil in poudarja, da so odgovor na ruske napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

"Ukrajina ne bo zažigala ruskih rafinerij, če Rusija ne bo uničevala naše energetske infrastrukture," je dejal Zelenski in dodal, da verjame, da imajo ZDA dovolj vpliva za dosego takšnega dogovora.

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KOMENTARJI60

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JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.43
Trump je prodal svojo dušo hudiču. Ne Putinu, HUDIČU!
Odgovori
0 0
enkve
10. 10. 2026 10.41
Spoštovani novinar, ko prepisujete članek iz The Guardian ga prepišite v celoti in ne zgolj v smislu vašega mišljenja oz konteksta, gre za 3 MILIJONE ton dizla, ki je kot razumem zgolj začetna količina, predvsem pa gre tu za ceno in po izjavi Trumpa bodo zaradi tega cene močno padle, kaj pa pri nas bodo padle na predvolilno ceno ali zrasle na tisto EU povprečje, ki je konkretno preko 2€, bomo plačevali drago gorivo zaradi financiranja Ukrajine ali bomo rekli, dovolj je! Zima prihaja subvencije se ukinjajo, toplotne črpalke so vse dražje, drva že po 140€m3, elektrika se draži, kurilc je 50 centov dražji kot v začetku leta, do kdaj bo to trajalo?
Odgovori
+2
2 0
klop12
10. 10. 2026 10.41
največja ljubimca na tem planetu, ni čudno, da ne marata LGBTŽNJ, ker sta sama ista
Odgovori
+1
1 0
berger 2
10. 10. 2026 10.40
Kakaršen koli že bil režim v Ukrajini - čeprav tisti, ki trdijo, da je nacističen, ne navajajo dokazov - je dejstvo, da je Rusija agresor. Napadla je suvereno državo in si hoče prilastiti del ozemlja. Dejstvo je, da to kar počne, da napada stanovanjska naselja, bolnice, šole, kulturne ustanove, mostove, ko so polni avtomobilov,cilja auvtobuse je ZLOČIN Da hoče Ukrajincem " ubiti" moralo, ko nima uspehov na fronti, je barbarstvo, kot je to poimenoval nemški kancler Merz pred dnevi ob obisku Kijeva. Če Rusiji uspe pokoriti Ukrajino, so na vrsti druge države nekdanje SSSR predvsem baltske Za to je potrebno pomagati Ukrajini, da preživi. Naši mediji o tem zelo malo poročajo. so pa slike nekatrih mest podobne tistim v Gazi
Odgovori
+1
1 0
marre
10. 10. 2026 10.41
Bravo.. So še ljudje, ki znajo razmišljat in vidijo kaj se dogaja.. Ne pa prokremeljske blodnje in laži..
Odgovori
0 0
Dr Dre
10. 10. 2026 10.40
Ampak, 🇺🇦 je že bombardirala 🇷🇺 naftni terminal z 🇺🇲 orožjem in z 🇺🇲 podatki, kker bi 🇺🇲 dobila nafto.. Vse je le TRUMPOVA igra laži..
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+0
1 1
Bolfenk2
10. 10. 2026 10.39
Trump in Putin sta pokazala kako se dela prihodnost sveta. V miru in gospodarskem sodelovanju. Nori EU politiki pa hočejo vojno z Rusijo, sankcije, podpirajo naciste v Kijevu... Edino tako imenovane skrajno desne stranke so za mir. AfD v Nemčiji, Resnica v Sloveniji.
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+0
1 1
Soul
10. 10. 2026 10.39
Kako to, a je evforija glede Venezuelske nafte tako hitro izzvenela 🤔.
Odgovori
0 0
bandit1
10. 10. 2026 10.39
In na koncu bosta skupaj v enem atomskem bunkerju, mene ne vas pa ne bo.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
10. 10. 2026 10.37
Znova in znova spoznavamo, da ameriški kapitalistični modus operandi ne pozna načel in idealov. Zgolj interes po zaslužku in vedno išče zgolj in samo partnerje, ki mu pomagajo ostati v sedlu. Ukrajinci so imeli največ dve leti časa, da izčrpajo Rusijo, do te mere, da se ta sesuje. Potem je bil na vrsti Izrael, ki je itak gospodar senata…
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
10. 10. 2026 10.36
Bo UKR poskrbela, da ne bo prav veliko za izvažati.
Odgovori
+1
2 1
marre
10. 10. 2026 10.36
Bomo videl kaj bo iz tega.. Če bodo Rusi sploh mel kej za izvažat, glede na to, da vsak dan pada po rafinerijah in ljudje stojijo v kolonah pred črpalkami. Nam ne bo nič manjkalo in bo EU še naprej vodila svojo politiko, ne glede na kruljenje in grožnje iz Kremlja.. Bo pa kot kaže Trumpek izgubil oba domova na volitvah in se republikanci že distancirajo od njega, kakorkoli še max 2 leti tega uničevalnega primitivca..
Odgovori
+0
2 2
Veščec
10. 10. 2026 10.32
💰💰💰,pa to
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
10. 10. 2026 10.32
Trump izdajalc
Odgovori
+1
3 2
JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.37
Izdajalec je ovčica napram luciferju, ki je v trumpovi ekipi.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
10. 10. 2026 10.30
Trump je v dveh letih svojega drugega mandata ruknil v Venezueli, sponzoriral “lov na purane” v Gazi in se zaletel v iransko trdnjavo. Putin pa v Ukrajini pije kri evropskim imperialistom. Uči nas tale štorja- tam kjer sta vraga dva, da vedno tisti zmaga k’ma več pesjanskega…
Odgovori
+3
6 3
marre
10. 10. 2026 10.37
Rusija napade z namenom okupacije in širitve teritorija in potem je EU imerialistična? Hahahaha shizofrenost na vrhuncu..
Odgovori
0 0
JAZsemTI
10. 10. 2026 10.39
Ti, ki se oglašaš iz podalpske kolonije boš ža vedel😏
Odgovori
0 0
Justice4all
10. 10. 2026 10.30
Sedaj je kristalno jasna odvisnost od Rusije....vse je samo bussines,kateri se začne in konča pri denarju kateri vsem diši....
Odgovori
+8
8 0
Crazy_Horse
10. 10. 2026 10.30
eu bo rusko nafto kupovala po petkratni ceni od zda ahahahaha kakor plin ahahaha
Odgovori
+5
8 3
marre
10. 10. 2026 10.34
Hahaha seveda, da ne bo.. Sicer nvm kak moten človk morš bit, da seb želiš slabo v prid neki Rusiji, ki je agresor in ki te hoče uničt ampak ok.. Ne slovite kot najbolj brihtni, podporniki Kremlja..
Odgovori
+1
3 2
Pamir
10. 10. 2026 10.38
Agresor? Rusi so na Krimu in Donbasu doma.Kaj pa agresor ki je napadel Venezuelo, Iran..tam ne živijo američani.Kaj praviš brihtni podpornik?
Odgovori
-1
0 1
marre
10. 10. 2026 10.40
Krim, Donbas je Ukrajinski teritorij, mednarodno priznane države, tudi s strani Rusov.. Nasilno prevzemanje oblasti, vedno počne agresor.. Če ne ločiš teh osnovnih pojmov ti ni pomoči.. Se strinjam, napad na Iran kolosalna neumnost, sploh na tak način, Venezuele načeloma niso napadl, so sami prišli iskat bivšega predsednika, katermu sedaj sodjo..
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.30
Trump bo prodal Rusiji patriote, da bo ta branila rafinerije od ukrajinsko ameriških raket.
Odgovori
+10
10 0
JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.34
Orožje kupljeno v Ameriki, Ukrajina plačuje z žitnimi polji. Evropa orožje kupuje v Ameriki in ga poklanja Ukrajini. V evropski komisiji so skoro vsi kupljenci.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
10. 10. 2026 10.28
Veste kako temu danes rčejo. Danes 300000 ton dizelskega goriva, jutri pa milijon. E moj Trump si zabodel od zadaj še Ukrajince!
Odgovori
-2
3 5
nepridiprav
10. 10. 2026 10.27
Zanimivo. Amerika sodeluje s "teroristi", obenem pa Ukrajini dobavlja orožje, Rusija je v vojni z Ameriko, hkrati pa jim prodaja gorivo? Svašta, res.
Odgovori
+4
7 3
gullit
10. 10. 2026 10.31
Vse to je samo biznis, nič osebnega.
Odgovori
+3
3 0
JanezNovakJohn
10. 10. 2026 10.27
Tramp ve kaj so njegovi cilji, so pa cilji in sam Trump nemoralni.
Odgovori
+5
6 1
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