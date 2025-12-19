Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini, tudi s silo

"Naše čete napredujejo vzdolž celotne kontaktne črte, sovražnik se umika v vse smeri," je ruski predsednik Vladimir Putin dejal ob začetku svoje tradicionalne letne novinarske konference. "Prepričan sem, da bomo še do konca tega leta priča novim uspehom," je dodal in našteval ukrajinska mesta, ki naj bi bila v dosegu ruske vojske. Ponovil je, da bo Rusija dosegla svoje cilje v Ukrajini – tudi s silo, če diplomatska prizadevanja ne bodo uspešna.

Na Floridi se bo ravno danes sicer začel nov krog pogovorov, med katerim naj bi se z delegacijo ZDA ločeno sestali tako ukrajinski kot ruski pogajalci.

Putin je medtem zatrdil, da se je Rusija pripravljena pogajati o miru, in za zastoje v pogovorih okrivil Ukrajino, ki "zavrača rešitev tega spora z ustreznimi sredstvi". Ponovil je že znana stališča o "problematičnem kijevskem režimu" in odpravi "temeljnih vzrokov" za konflikt.