Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini, tudi s silo

Moskva, 19. 12. 2025 13.03 pred 46 minutami 2 min branja 35

Avtor:
Ti.Š.
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na letni novinarski konferenci posvetil zlasti vojni v Ukrajini, pri čemer je izpostavil uspehe ruskih sil na fronti in napovedal nove. Ob tem je Evropo posvaril, da bi pomoč Ukrajini z uporabo zamrznjenih ruskih sredstev pomenila krajo.

Ruski predsednik je izpostavil ruske uspehe v Ukrajini in posvaril pred uporabo zamrznjenih sredstev.
Ruski predsednik je izpostavil ruske uspehe v Ukrajini in posvaril pred uporabo zamrznjenih sredstev.
FOTO: AP

"Naše čete napredujejo vzdolž celotne kontaktne črte, sovražnik se umika v vse smeri," je ruski predsednik Vladimir Putin dejal ob začetku svoje tradicionalne letne novinarske konference. "Prepričan sem, da bomo še do konca tega leta priča novim uspehom," je dodal in našteval ukrajinska mesta, ki naj bi bila v dosegu ruske vojske. Ponovil je, da bo Rusija dosegla svoje cilje v Ukrajini – tudi s silo, če diplomatska prizadevanja ne bodo uspešna.

Na Floridi se bo ravno danes sicer začel nov krog pogovorov, med katerim naj bi se z delegacijo ZDA ločeno sestali tako ukrajinski kot ruski pogajalci.

Putin je medtem zatrdil, da se je Rusija pripravljena pogajati o miru, in za zastoje v pogovorih okrivil Ukrajino, ki "zavrača rešitev tega spora z ustreznimi sredstvi". Ponovil je že znana stališča o "problematičnem kijevskem režimu" in odpravi "temeljnih vzrokov" za konflikt.

Voditelji EU za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini

Dotaknil se je tudi pogajanj voditeljev članic EU o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za pomoč Ukrajini, o čemer se ponoči niso uspeli zediniti, so pa dosegli dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini v obliki posojila v višini 90 milijard evrov, ki ga bo EU krila s skupnim zadolževanjem.

Ruski predsednik je dejal, da bi bilo uporabo v Evropi zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje posojila Ukrajini mogoče označiti za "krajo", in dodal: "Zakaj ne morejo izvesti tega ropa? Ker bi bile posledice za roparje lahko hude."

Preberi še Finančna podpora EU Ukrajini še za dve leti

Ob tem je skušal omiliti nekatere skrbi zaradi težav ruskega gospodarstva, ki je že skoraj štiri leta v vojnem stanju in daje prednost obrambi pred vsemi drugimi sektorji, navaja Politico.

Dejal je, da je gospodarstvo kljub inflaciji stabilno in trdil, da je BDP letos zrasel za en odstotek, po štirih letih od začetka ruske invazije na Ukrajino pa za 9,7 odstotka. Rusija je zaradi vojne podvržena obsežnim sankcijam, njeno gospodarstvo se nahaja na robu recesije, rast pa je neznatna.

Putin nadaljuje z letno konferenco, v okviru katere bo več ur odgovarjal na vprašanja domačih in tujih novinarjev ter javnosti – po podatkih Kremlja so prebivalci Rusije pred dogodkom predsedniku namenili več kot tri milijone vprašanj. Putinov medijski maraton, ki ga ruske televizije prenašajo v živo, je lani trajal približno štiri ure in pol.

Poglavja:
Na vrh Vrh EU
Vladimir Putin Rusija Ukrajina letna novinarska konferenca

V Nemčiji hišnik, ki je hudo zlorabljal ženo, obsojen na osem let in pol zapora

SORODNI ČLANKI

Moskva kliče MI6: šef ruske obveščevalne službe na zvezi z britansko kolegico

Ukrajinci zadeli ključne elemente ruske zračne obrambe?

Putin evropske voditelje označil za 'prašičke'

Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
To je darilo, ki zadene v polno
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
7 korakov do zdrave najstniške kože
7 korakov do zdrave najstniške kože
zadovoljna
Portal
Slovo Simone Weiss še vedno odmeva
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
vizita
Portal
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
cekin
Portal
Visoka plača in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
To se dogaja v slovenskih podjetjih
To se dogaja v slovenskih podjetjih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
moskisvet
Portal
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
dominvrt
Portal
Zato imajo brisače trak na robovih
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
okusno
Portal
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Hiter prigrizek za praznične zabave
Hiter prigrizek za praznične zabave
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420