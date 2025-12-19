Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini, tudi s silo

"Naše čete napredujejo vzdolž celotne kontaktne črte, sovražnik se umika v vse smeri," je ruski predsednik Vladimir Putin dejal ob začetku svoje tradicionalne letne novinarske konference. "Prepričan sem, da bomo še do konca tega leta priča novim uspehom," je dodal in našteval ukrajinska mesta, ki naj bi bila v dosegu ruske vojske. Ponovil je, da bo Rusija dosegla svoje cilje v Ukrajini – tudi s silo, če diplomatska prizadevanja ne bodo uspešna.
Na Floridi se bo ravno danes sicer začel nov krog pogovorov, med katerim naj bi se z delegacijo ZDA ločeno sestali tako ukrajinski kot ruski pogajalci.
Putin je medtem zatrdil, da se je Rusija pripravljena pogajati o miru, in za zastoje v pogovorih okrivil Ukrajino, ki "zavrača rešitev tega spora z ustreznimi sredstvi". Ponovil je že znana stališča o "problematičnem kijevskem režimu" in odpravi "temeljnih vzrokov" za konflikt.
Voditelji EU za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini
Dotaknil se je tudi pogajanj voditeljev članic EU o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za pomoč Ukrajini, o čemer se ponoči niso uspeli zediniti, so pa dosegli dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini v obliki posojila v višini 90 milijard evrov, ki ga bo EU krila s skupnim zadolževanjem.
Ruski predsednik je dejal, da bi bilo uporabo v Evropi zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje posojila Ukrajini mogoče označiti za "krajo", in dodal: "Zakaj ne morejo izvesti tega ropa? Ker bi bile posledice za roparje lahko hude."
Ob tem je skušal omiliti nekatere skrbi zaradi težav ruskega gospodarstva, ki je že skoraj štiri leta v vojnem stanju in daje prednost obrambi pred vsemi drugimi sektorji, navaja Politico.
Dejal je, da je gospodarstvo kljub inflaciji stabilno in trdil, da je BDP letos zrasel za en odstotek, po štirih letih od začetka ruske invazije na Ukrajino pa za 9,7 odstotka. Rusija je zaradi vojne podvržena obsežnim sankcijam, njeno gospodarstvo se nahaja na robu recesije, rast pa je neznatna.
Putin nadaljuje z letno konferenco, v okviru katere bo več ur odgovarjal na vprašanja domačih in tujih novinarjev ter javnosti – po podatkih Kremlja so prebivalci Rusije pred dogodkom predsedniku namenili več kot tri milijone vprašanj. Putinov medijski maraton, ki ga ruske televizije prenašajo v živo, je lani trajal približno štiri ure in pol.