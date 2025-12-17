Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini

"Cilji posebne vojaške operacije bodo zagotovo doseženi. Raje bi to storili in odpravili temeljne vzroke konflikta z diplomacijo," je Vladimir Putin izjavil na sestanku z uradniki ministrstva za obrambo v Moskvi.

Prav tako je obljubil, da bo Moskva ukrajinska ozemlja, za katera trdi, da so njena, zavzela z vojaškimi sredstvi, če "nasprotna država in njeni tuji pokrovitelji ne bodo pripravljeni sodelovati v vsebinskih pogovorih".