Tujina

Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini

Moskva, 17. 12. 2025 15.46 pred 13 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Vladimir Putin

Rusija bo zagotovo dosegla svoje cilje v ofenzivi v Ukrajini, je danes zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin, in pri tem omenil tudi ozemlja, za katera Moskva trdi, da so njena. Pri tem je dodal, da bi cilje raje dosegli z diplomacijo.

"Cilji posebne vojaške operacije bodo zagotovo doseženi. Raje bi to storili in odpravili temeljne vzroke konflikta z diplomacijo," je Vladimir Putin izjavil na sestanku z uradniki ministrstva za obrambo v Moskvi.

Prav tako je obljubil, da bo Moskva ukrajinska ozemlja, za katera trdi, da so njena, zavzela z vojaškimi sredstvi, če "nasprotna država in njeni tuji pokrovitelji ne bodo pripravljeni sodelovati v vsebinskih pogovorih".

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Putin je izjave podal v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. ZDA na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pritiskajo, da bi sprti strani dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnih pogovorih z delegacijo ZDA v Berlinu ocenil, da je bil dosežen napredek, čeprav ozemlje, ki naj bi ga Ukrajina odstopila Rusiji, ostaja ključna sporna točka. Evropa in Ukrajina vztrajata tudi, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna varnostna jamstva.

Vladimir Putin ukrajina rusija vojna cilji

Old_geezer
17. 12. 2025 16.03
Ta tip je jedrski hitler.
Wolfman
17. 12. 2025 16.03
Bravo Putin, naredimo iz Ukrajine drugo Palestino.
kr en33
17. 12. 2025 16.02
in tgako tudi bo..
