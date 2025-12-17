Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini

"Cilji posebne vojaške operacije bodo zagotovo doseženi. Raje bi to storili in odpravili temeljne vzroke konflikta z diplomacijo," je Vladimir Putin izjavil na sestanku z uradniki ministrstva za obrambo v Moskvi.
Prav tako je obljubil, da bo Moskva ukrajinska ozemlja, za katera trdi, da so njena, zavzela z vojaškimi sredstvi, če "nasprotna država in njeni tuji pokrovitelji ne bodo pripravljeni sodelovati v vsebinskih pogovorih".
Putin je izjave podal v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. ZDA na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pritiskajo, da bi sprti strani dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnih pogovorih z delegacijo ZDA v Berlinu ocenil, da je bil dosežen napredek, čeprav ozemlje, ki naj bi ga Ukrajina odstopila Rusiji, ostaja ključna sporna točka. Evropa in Ukrajina vztrajata tudi, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna varnostna jamstva.
