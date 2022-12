Putin: Rusija bo dosegla vse svoje vojne cilje v Ukrajini

Rusija bo korak za korakom dosegla vse svoje vojne cilje v Ukrajini, je poudaril ruski predsednik Putin. Napovedal je, da bo ruska mornarica januarja opremljena z novim tipom hipersoničnih raket. Hkrati namerava Rusija na okupiranih območjih Ukrajine vzpostaviti dve pomorski bazi. Pomenljivo pa je, da je Putin preložil letni nagovor o stanju države. Že prejšnji teden pa je odpovedal tradicionalno novinarsko konferenco ob koncu leta, kar se je zgodilo prvič v času njegovega predsedovanja.

Rusija bo še naprej razvijala svoj vojaški potencial in bojno pripravljenost jedrskih sil, je na današnjem srečanju z najvišjimi vojaškimi uradniki poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. "Naše oborožene sile in njihove bojne zmogljivosti se nenehno in vsak dan povečujejo. Ta proces bomo seveda nadgrajevali," je dodal.

icon-expand Ruski predsednik na srečanju z najvišjimi vojaškimi uradniki FOTO: AP

Ob tem je napovedal, da bo ruska mornarica v začetku januarja opremljena z novimi hipersoničnimi manevrirnimi raketami tipa Zircon, ki jih je Moskva razvila v zadnjih nekaj letih. Med prvimi bo z novo raketo opremljena fregata Admiral Gorškov. Kljub vojaškim neuspehom v Ukrajini Putin ostaja prepričan, da bo Rusija korak za korakom dosegla vse svoje cilje. Vojno je označil za skupno tragedijo, pri čemer pa je krivdo za izbruh sovražnosti pripisal Ukrajini in njenim zaveznikom, ne pa Moskvi. "To, kar se dogaja, je seveda tragedija – naša skupna tragedija, vendar to ni posledica naše politike, temveč je posledica politike tretjih držav," je dejal. Prav tako je pozval k hitrejšemu oboroževanju in modernizaciji vojske ter pri tem izpostavil uporabo brezpilotnih letal. "Vsak vojak mora imeti možnost, da dobi informacije s pomočjo brezpilotnih letalnikov," je še dodal.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je ob tem naznanil, da bo Rusija v regijah, ki jih okupira in si jih je enostransko priključila, vzpostavila pomorski bazi. "Pristanišči v Berdjansku in Mariupolju v celoti delujeta. Tam nameravamo namestiti pomorski bazi za podporna plovila, reševalne službe in za popravilo ladij mornarice," je pojasnil. Predlagal je tudi, da se število pripadnikov ruske vojske poveča na 1,5 milijona vojakov in da se zviša starostna meja za služenje vojaškega roka, s čimer se je Putin tudi strinjal. Hkrati je opozoril, da se ruske sile v Ukrajini spopadajo s skupnimi silami Zahoda, ki Kijevu dobavljajo orožje in finančno pomoč. Pri tem je še dodal, da ZDA in njene zaveznice zapravljajo znatna sredstva za medijsko vojno proti Rusiji, saj je dnevno objavljenih na tisoče lažnih novic o dogajanju v Ukrajini, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Preložil letni nagovor o stanju države Sicer pa je Putin preložil letni nagovor o stanju države. Iz Kremlja so pojasnili, da temu botrujejo ustavni razlogi in natrpan urnik predsednika. Nekateri mediji ugibajo, da se želi ruski predsednik izogniti neprijetnim vprašanjem o vojaških porazih v Ukrajini. Gre namreč za potezo brez primere za Putina, ki je s svojimi letnimi govori nadaljeval tudi v času pandemije covida-19.