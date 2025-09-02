Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Putin: Rusija ne nasprotuje članstvu Ukrajine v EU

Peking, 02. 09. 2025 14.03 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
45

Ruski predsednik Vladimir Putin se je ob robu obiska na Kitajskem sešel s slovaškim premierjem Robertom Ficom. V pogovorih je izpostavil, da Rusija nikoli ni nasprotovala vstopu Ukrajine v EU in da dogovor o rešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Robert Fico in Vladimir Putin
Robert Fico in Vladimir Putin FOTO: AP

Vladimir Putin je v pogovorih s predsednikom slovaške vlade Robertom Ficom dejal, da Rusija nikoli ni nasprotovala morebitnemu članstvu Ukrajine v EU. Ob tem je dejal, da je mogoče doseči soglasje, ki bi zagotovilo tako varnost Rusije kot Ukrajine, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ruski predsednik je izjave evropskih voditeljev, da bo Rusija nekega dne napadla Evropo, označil za "histerijo" in "grozljive zgodbe". Po njegovih navedbah se je bila Rusija v primeru Ukrajine leta 2022 prisiljena odzvati na "poskus Zahoda, da bi s pomočjo zveze Nato poskušali zavzeti celotno območje nekdanjih sovjetskih republik".

"Obstajajo možnosti za zagotovitev varnosti Ukrajine v primeru konca konflikta. Zdi se, da obstaja priložnost za dosego soglasja," je povedal Putin.

Dodal je, da noben dogovor o rešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije: "Seveda je odločitev Ukrajine, kako bo zagotovila svojo varnost. Toda to ne bi smelo biti na račun varnosti drugih držav, zlasti na račun Rusije."

Putin je ob tem pohvalil slovaškega premierja in "neodvisno stališče oz. položaj" Slovaške v mednarodnih odnosih. "Zelo cenimo neodvisno zunanjo politiko, ki jo vodite z vašo ekipo in vlado." Rusija bo prav tako ostala zanesljiv dobavitelj energetskih virov za Slovaško, je še potrdil Putin.

Kar se tiče odnosa s Kijevom, je Fico dejal, da se bo v petek sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim se bo pogovarjal o nedopustnosti napadov na energetske objekte, piše srbska tiskovna agencija Tanjug. Po besedah Putina je Moskva dolgo časa tolerirala napade Ukrajine na energetsko infrastrukturo, nato pa se je začela resno odzivati.

Slovaška je od ruskega plina zelo odvisna, Fico pa je zato že večkrat kritiziral ukrajinske napade na rusko energetsko infrastrukturo. Putin je slovaškemu kolegu namignil, naj prekine dobavo plina Ukrajini, še navaja AFP.

Podobno kot davi s kitajskim kolegom Ši Džinpingom se je Putin s slovaškim predsednikom vlade srečal pred sredino vojaško parado v Pekingu, s katero bo Kitajska obeležila obletnico formalne predaje Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne.

Parade se bodo udeležili številni tuji voditelji, med njimi severnokorejski voditelj Kim Džong-un. Ruski predsednik je pred tem sodeloval na dvodnevnem vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Tianjinu na severu Kitajske.

putin ukrajina eu fico
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AJOJ_SI
04. 09. 2025 16.33
+1
Nimam nič proti če Rusija dovoli vstop Ukrajine (kolikor) je bo ostalo še, se pa bojim da bo to za EU nadaljna katastrofa, saj take skorumpirane brezpravne diktatorske države si Evropejci enostavno ne zaslužimo. Imam občutek da so Rusi kar zato da EU potem čimprej razpade...
ODGOVORI
1 0
jutri bolje bo
03. 09. 2025 08.41
+2
Seveda ne... hahaha
ODGOVORI
2 0
marre
02. 09. 2025 20.47
+1
Seveda nimajo nič proti, dokler ima Ukrajina prorusko vlado, predsednika, dokler se ne preda in dela izključno za ruske interese.. Ko bodo naredili to, potem pa res nima Putler več nič proti hahaha...
ODGOVORI
2 1
modelx
02. 09. 2025 20.25
+0
ko je ruski generalštab poročal o napredku na fronti, so imeli v ozadju enak zemljevid, kot ga je oranžni kazal zelenfiksu. poleg krima bo še 8-9 oblasti (tako navajajo tudi angleško govoreči poročevalci) pripadlo rusiji. oranžni že ve, kako bo....
ODGOVORI
2 2
marre
02. 09. 2025 20.46
+0
Hehehe seveda bo.. Sam prvo morajo okupirat en Chasiv Jar, katerga napadajo že 20 mesecev in so ga po lastnih poročanjih že zdavnaj vzeli.. No še vedno je v Ukrajinskih rokah.. Kje je še prečanje Dniepra in okupacija milijonskega mesta ala Odessa.. Prokremeljski boti še bolj sanjate kot Putlerjevi polpismeni generali..
ODGOVORI
2 2
Srebrni breg
02. 09. 2025 18.47
+6
Evropa je za Rusijo in Ameriko kanon futer iz katerega se oba norčujeta skupaj z vsemi udeleženimi na srečenju pri Xi-ju.
ODGOVORI
10 4
modelx
02. 09. 2025 19.07
-5
si moraš predstavljati, kako zda kradejo evropi, ko pa tam miljonarji še otrokom kradejo kape na tenis igriščih.
ODGOVORI
1 6
jutri_pa_res
02. 09. 2025 18.43
-6
Putin je največja katastrofa za Rusijo po Stalinu. Če bi jo vodili razni demokratično izvoljeni predsedniki, na primer ubiti Nemcov, ali morda Navalni, bi Rusija prav lahko bila gospodarsko cvetoča spoštovana velesila, ki bi jo morda Ukrajina prosila, če se lahko priključi, kakor tudi druge države iz bivše ZSSR, ki jih Putin tako pogreša. Kakor se tudi razne države na vsak način želijo priključiti EU, celo Turčija. Tako bo pa gospodarsko izolirana postala kolonija gospodarske velesile Kitajske, ki bo praktično edini odjemalec ruskih energentov in bo lahko dirigirala nizke cene. Tako bo Rusija še desetletja tonila vse globje, pa čeprav bo morda imela priključen Donbas.
ODGOVORI
6 12
Zgaga Ukrajini
02. 09. 2025 18.51
+6
Hahaha 😂😂 ti si verjetno rojen po letu 2000 pa ne veš kam je šla Rusija z Jelcinom.
ODGOVORI
10 4
gozdar1
02. 09. 2025 18.55
-3
Pod jelcinom so bile cene nafte na zgodovinskih minimumih, putin je imel srečo, da so cene nafte takret šle v nebo.
ODGOVORI
3 6
tornadotex
02. 09. 2025 18.38
-10
Fico mu liže ta zadnjo...
ODGOVORI
1 11
Sladoledar
02. 09. 2025 17.27
-8
Dejstvo je, da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
7 15
Prijazna
02. 09. 2025 17.28
-9
Točno tako.
ODGOVORI
5 14
tornadotex
02. 09. 2025 18.39
-8
Kriminalec 1 klase !!
ODGOVORI
1 9
Srebrni breg
02. 09. 2025 17.22
+0
Bravo Putin. Povej resnico ne kot jo lažnivi zahodnjaki spreobračajo.
ODGOVORI
14 14
devote
02. 09. 2025 17.21
-1
hahaha... kako je Putin preigral celo EU... receno je da bilo da bo Rusija imela oblast nad 4 pokrajinami , ki jih je zasedla , mej Ukrajine pa ne bo spreminjala. Torej v praksi gre Rusija v EU. Ampak zadnje case se nic vec ne omenja Urajina v EU, le v Nato,Nato, Nato... keri kekci so tile iz EU..
ODGOVORI
6 7
modelx
02. 09. 2025 16.49
+2
pa nas je slovaška zopet v koš dala in nas bodo še bolj prehiteli. kmalu ne bo več možno mešanje slovenija-slovaška.
ODGOVORI
7 5
anatomija
02. 09. 2025 16.24
-2
Putin laže kot Vučič. Med oranžno revolucijo ki jo je sprožilo prenehanje pristopnih pogajanj k EU ter Janukovičev podpis , da bi namesto EU Ukrajina se tesneje sodelovala z Rusijo je poslal specialce , da streljajo na mirne demonstrante ter poslal vojsko , da zavzamejo vzhod Ukrajine in Krim .
ODGOVORI
7 9
dujedrag
02. 09. 2025 16.23
+3
Ne vem kdaj je zadnjič, da se je tako nekdo na slovane spravil....pa koliko pobitih...a vojna ko 1. svetski rat u rovih primitivna. Res, porazno
ODGOVORI
3 0
Sladoledar
02. 09. 2025 16.09
-4
Lahko pa že mirno rečemo, da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
6 10
modelx
02. 09. 2025 16.11
+2
niti slučajno. zločine so delali in delajo ukronaciji. pa zelenfiks, ko so prepovedali jezik, cerkev, kulturo,.... rusom živečim v ukrajini.
ODGOVORI
8 6
dujedrag
02. 09. 2025 16.23
-6
ma nemoj model....rusi lepo živijo imajo ogromno zemljo, pa še tam rusi so slobodni u svoji vukoje... Tu se gre za eliminacijo starega slovanskega naroda, kar je groza, vi ki ste slovani ali pa mogoče ker niste....vam je kul takšna stvar. Da ena nacija želi uničiti ukrajince, kar u Rusiji javno želijo. Jim ne priznajo nič, da je njihovo...
ODGOVORI
1 7
dujedrag
02. 09. 2025 16.25
-3
A kar je najbolj žalost je, da rus nima nobenega temelja, praktično je bila meja ukrajine kakor so rusi sami se zmenili in določli a zdaj jim to ni okej pa javno jokanje kako rusija ni dosta velika
ODGOVORI
2 5
Sixten Malmerfelt
02. 09. 2025 18.45
+1
vodi pa ukrajince in nacukrajince žid, kar vse pove!
ODGOVORI
1 0
modelx
02. 09. 2025 19.04
+1
žid ruskega rodu. to je šele katastrofa. sicer ne za njega, ki narodu in nam nakradel miljarde ojrov.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukraini
02. 09. 2025 15.58
+2
A ima mali nacistični pajac še kakšno drugo glasbeno željo, ali bo to vse?🤣 Morda bi ga moral nekdo bolj ostro opomniti, da v zvezi s tem nima nobene besede. Ukrajina je samostojna in suverena, in sama se odloča o svojih povezavah, putler je lahko le tiho.
ODGOVORI
11 9
modelx
02. 09. 2025 16.11
+2
zgubaukrajinska, še vedno na naših davkoplačevalskih plečih?
ODGOVORI
7 5
Zemljak Balki
02. 09. 2025 17.02
-2
Putin....1.70 m Zelenski ....1.70 m....isto sta vlka...pa to
ODGOVORI
2 4
Zmaga Ukraini
02. 09. 2025 17.59
-4
Veličina enega se nikakor ne more primerjati s pritlehnostjo drugega. En je resnično velik človek, ki skrbi za obstoj in dobrobit svojega naroda - drug pa ravno obratno - zaradi svojih blodenj je uničil lastno državo. In še vedno mz ni dovolj smrti lastnih vojakov.
ODGOVORI
1 5
the kop
02. 09. 2025 18.44
+3
Poraz ukrajini, zeleni norec na koki je vojni zločinec! Niti obleči se ne zna!!
ODGOVORI
4 1
Zgaga Ukrajini
02. 09. 2025 18.53
+2
"Ukrajina je samostojna in suverena" 🤪🤣😂😂
ODGOVORI
3 1
modelx
02. 09. 2025 19.06
+1
posebno v biokemičnih laboratorijih za vojno uporabo, ki so jih zgradili amerikanci, da so obški mednarodne zakone glede biokemičnega orožja
ODGOVORI
2 1
petb
02. 09. 2025 15.43
+2
V EU ne bo nikoli bolje, ker tam je samo kader, ki se ga politične stranke doma želijo nekako znebiti. Ali kakor bi rekli po Petrovem načelu, skok v stran. Postaviš ga na navodezno višji položaj, z boljšo plačo, a izločiš ga iz glavnega toka dogajanj.
ODGOVORI
3 1
Prijazna
02. 09. 2025 15.39
+1
Odgovor bom podal kmalu.
ODGOVORI
2 1
Prijazna
02. 09. 2025 15.40
+0
Je pa že jasno ,da bom tukaj do 22
ODGOVORI
1 1
Sladoledar
02. 09. 2025 15.39
-3
To je sedaj čas ,da zopet nekaj povemo.
ODGOVORI
0 3
Wolfman
02. 09. 2025 15.20
+5
Putko, car, dobro pozna, da bo EU vse poplačala, da le vojna v Ukrajini se ne konča!
ODGOVORI
8 3
Zmaga Ukraini
02. 09. 2025 16.02
-3
Lahko bi jo "zafrknil" in takoj odpoklical vojake, če je temu tako, a ne, genij?
ODGOVORI
4 7
dujedrag
02. 09. 2025 14.36
-3
pa dobro, to on trobi že 30 let...kaj novega za slišat?
ODGOVORI
2 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256