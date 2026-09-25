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Putin: Rusija se ne pripravlja na spopad z Evropo

Moskva, 25. 09. 2026 21.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Vladimir Putin na kulturnem forumu v Sankt Peterburgu

Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposredna pogajanja z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je Ukrajina izvajala v času parlamentarnih volitev.

Vladimir Putin na kulturnem forumu v Sankt Peterburgu
Vladimir Putin na kulturnem forumu v Sankt Peterburgu
FOTO: AP

"Mnogi v Evropi govorijo o tem, da pričakujejo napad Rusije, in zato menijo, da se morajo sami pripraviti na sovražnosti, na vojno z Rusijo. Še enkrat želim poudariti: ne pripravljamo se na nikakršne sovražnosti z Evropo," je novinarjem v Sankt Peterburgu povedal Putin.

Evropski obveščevalci v zadnjih tednih vse glasneje svarijo pred ruskim napadom na katero od držav stare celine. Kot je v četrtek poročal španski dnevnik El Mundo, je več evropskih vlad na prihodnje napade z droni opozorila tudi ameriška obveščevalna agencija Cia.

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Putin je ob tem komentiral tudi možnost za neposredna pogajanja s Kijevom. Dejal je, da so bili pogajanja pripravljeni ponovno začeti po parlamentarnih volitvah, a so nato sledili ukrajinski napadi na Moskvo in volišča. Predlogi za pogajanja so še vedno na mizi, vendar se bo Rusija za omenjene napade tudi maščevala, je napovedal.

"Oni so tisti, ki so to začeli. Povsod, na vseh frontah. So to stvari, s katerimi se igraš?" je retorično vprašal novinarje.

Na volitvah minuli konec tedna si je sicer vladajoča Enotna Rusija vnovič zagotovila absolutno večino. Moskva in okolica sta bili medtem tarča obsežnih napadov z droni, iz države so poročali tudi o številnih kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo.

Zelenski čaka datum

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem danes na omrežju X naslovil vprašanje tristranskega srečanja z Rusijo in ZDA na tehnični ravni, ki da so ga predlagale ZDA. "Čakamo, da ZDA predlagajo datum," je zapisal in dodal, da je Washington za prizorišče predlagal Združene arabske emirate.

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