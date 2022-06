Putin: Rusija z vstopom Švedske in Finske v Nato nima težav

"S Švedsko in Finsko nimamo takšnih težav, kot jih imamo z Ukrajino, zato nas nič ne moti, če se državi pridružita zvezi Nato. To je namreč njuna odločitev," je Putin dejal na novinarski konferenci ob obisku v turkmenistanski prestolnici Aškabad. Vseeno je opozoril, da v kolikor bodo na Švedskem in Finskem nameščeni vojaški kontingenti in vojaška infrastruktura, se bo Rusija morala enakovredno in ustrezno odzvati.

Kljub temu, da ni izrazil izrecnega nasprotovanja članstvu Švedske in Finske v Natu, pa je Putin obsodil "imperialne ambicije" zavezništva in ga obtožil, da želi s konfliktom v Ukrajini uveljaviti svojo prevlado.

"Ukrajina in blaginja ukrajinskega ljudstva nista cilj Zahoda in Nata, temveč sredstvo za obrambo lastnih interesov. Voditelji članic Nata želijo zgolj uveljaviti svojo prevlado, svoje imperialne ambicije," je opozoril in dodal, da Nato in predvsem ZDA že dolgo potrebujejo zunanjega sovražnika, okoli katerega lahko združijo svoje zaveznike in interese.