Putin: Ruska vojska napreduje na fronti v Ukrajini

Putinove izjave sledijo navedbam ruske vojske, da je na tem območju dosegla napredek in je odločena, da bo zavzela Avdijivko. Kot smo pisali, ruske vojaške enote še vedno napadajo Avdiivko. Trije bataljoni, ki vključujejo približno 2000 vojakov, na desetine oklepnih vozil in letal, naj bi bili vpleteni v napad, ki ga opisujejo kot največji obseg na tem območju, navaja BBC .

"Naše enote izboljšujejo svoj položaj na skoraj celotnem območju, ki je precej obsežno, " je Putin dejal v intervjuju za rusko televizijo. " To zadeva območja Kupjansk, Zaporožje in Avdijivka," je dodal Putin in pozdravil strategijo " aktivne obrambe" ruske vojske.

Generalštab ukrajinske vojske sicer pravi, da jim je od torka uspelo odbiti več deset napadov v Avdiivki in na bližnjih območjih. "Od začetka invazije se še nismo ukvarjali s tako intenzivnim napadom na območju blizu Avdiivke. Uporabljajo raketne izstrelke, topništvo, tanke in pehoto – vse hkrati," je dejal Sergij Cehovski, častnik iz 59. brigade za BBC.

"V povprečju je 50 do 60 primerov intenzivnega obstreljevanja s topništvom in raketami, ki ciljajo na mesto," je za CNN pojasnil Vitalij Barabaš, vodja vojaške uprave Avdiivke. "Kar zadeva vojaške položaje, so zadeti vsaj 500-krat do 600-krat na dan." Poškodovani so tudi stanovanjski bloki, poslovne stavbe in bolnišnica.