Putin: Ruske varnostne sile pripravljene vstopiti v Belorusijo in končati proteste

Putin in Lukašenko sta tesna zaveznika.

Kot je dejal, bodo to rezervo uporabili le, če bodo razmere v Belorusiji ušle izpod nadzora, "če skrajneži, ki se skrivajo za političnimi parolami, prestopijo določene meje in začnejo ropati, zažigati avtomobile, domove, banke, poskušajo zaseči upravne stavbe in tako naprej".

"Predvidevamo, da bomo vse obstoječe težave, ki obstajajo v Belorusiji, rešili mirno,"je po poročanju dpa dejal Putin v intervjuju za državno televizijo, izhaja iz magnetograma, ki ga je Kremelj objavil na spletni strani."Upam, da te rezerve ne bo treba uporabiti," je dodal.

Kot je dejal, so rezervo oblikovali na prošnjo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenkakot del tesnega zavezništva med Rusijo in sosednjo Belorusijo.