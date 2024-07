Putin s krepitvijo BRICS odločno nad svetovni red Zahoda

BRICS je bil ustanovljen leta 2009. Skupina je leta 2015 ustanovila Novo razvojno banko s sedežem v Šanghaju in je bila do nedavnega večinoma neformalna skupina. Zdaj se postavlja kot protiutež G7 in Zahodu sredi vse večjih geopolitičnih napetosti po svetu.

Skupina, znana kot BRICS, zaradi prvotnih članic Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike, se trudi okrepiti globalno pozicijo, tudi po zaslugi širitve na nove članice - Savdsko Arabijo, Iran, Etiopijo, Egipt, Argentino in Združene arabske emirate.

Putin zdaj razmišlja, kako postaviti strukturo bloka, da bi bila trdna in učinkovita. "BRICS na tej stopnji nima svoje lastne uradne parlamentarne organizacije, vendar verjamem, da se bo ta zamisel zagotovo uresničila," je dejal Putin prejšnji četrtek na forumu BRICS v Sankt Peterburgu, glede na uradni prepis Kremlja.

Putin ni pojasnil, kako bi ta struktura delovala, vendar njegovi komentarji ponazarjajo, kako Rusija izkorišča svoj letošnji položaj predsedujoče skupine BRICS za krepitev skupine. Parlamentarna struktura bi skupino še bolj formalizirala.

Kot poroča Business Insider, njegove pripombe prihajajo sredi vse večjega zanimanja za blok z globalnega juga. Samo prejšnji mesec sta Tajska in Malezija sporočili, da se zanimata za pridružitev bloku. Tajska je predložila uradno prošnjo za članstvo, medtem ko je malezijski premier dejal, da se pripravlja na začetek postopka prijave.

Večji in bolj strukturiran blok BRICS bi lahko imel večjo pogajalsko moč in ustvaril alternativo svetovnemu redu, ki ga vodi Zahod. Kot je v majskem zapisu zapisal Rich Lesser, predsednik Boston Consulting Group, razširjeni blok BRICS - ki vključuje glavne proizvajalke nafte Savdsko Arabijo in ZAE - zdaj nadzoruje več kot 40 odstotkov svetovne proizvodnje nafte, "zaradi česar je pomemben mednarodni igralec."

Lahko bi tudi pomagalo ruskemu gospodarstvu, da še bolj ublaži učinke zahodnih sankcij. Prejšnji mesec je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da države BRICS razvijajo plačilno platformo, ki jim bo omogočila, da zaobidejo ameriški dolar.

Nekateri medtem dvomijo v to, da lahko BRICS postane nova globalna vodilna sila, saj imajo članice precej različne interese. Indija na primer uravnotežuje interese med ZDA, Kitajsko in Rusijo, poudarja BI. Indijski premier Narendra Modi je nedavno obiskal Rusijo, čeprav je New Delhi v strateškem partnerstvu z ZDA. To je delno zato, ker Modi potrebuje Rusijo kot varovalko pred Kitajsko – članico BRICS, s katero ima Indija mejni spor.

Ne glede na to, pa Zahod skupine še zdaleč ne bi smel podcenjevati. Kot opozarja Ian Bremmer, predsednik skupine Eurasia, v poročilu v začetku tega meseca: "BRICS je forum, kjer se te države srečujejo in pogovarjajo o skupnih težavah, ki bi jim morale ZDA in Zahod posvetiti nekoliko več pozornosti."