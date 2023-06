Putin: Sankcije niso uspele izolirati Rusije

Ruski predsednik Putin je na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu ocenil, da zahodne sankcije niso zamajale ruskega gospodarstva, ki mu za letos napoveduje do dvoodstotno rast. Napoveduje tudi, da bo Ukrajina kmalu ostala brez lastne vojaške opreme in bo povsem odvisna od zahodnih držav. Zato meni, da ukrajinska protiofenziva nima možnosti za uspeh. Dejal je tudi, da je uporaba jedrskega orožja teoretično možna. Medtem pa je skupina mednarodnih pravnih strokovnjakov predstavila prve rezultate preiskave uničenja jezu Kahovka, ki kažejo, da ga je "zelo verjetno povzročila Rusija".

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

V Sankt Peterburgu poteka tretji dan mednarodnega gospodarskega foruma SPIEF, ki je ruski odgovor na Svetovni gospodarski forum v Davosu. Na njem je bil danes slavnostni govornik ruski predsednik Vladimir Putin, ki je ocenil, da je rusko gospodarstvo vzdržalo pritisk zahodnih sankcij zaradi napada na Ukrajino. Številne zahodne države, med njimi ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo in Evropska unija, so namreč vse od začetka ruskega napada na Ukrajino uvedle številne sankcije proti Rusiji – med drugim so zamrznile premoženje in prepovedale vstop v državo ruskim oligarhom ter omejile trgovanje z Rusijo. A Putin pravi, da te sankcije niso uspele izolirati Rusije, pač pa da so povzročile "razcvet" ruskega trgovanja s "trgi prihodnosti". Ob tem je izpostavil nove pogodbe z državami Azije, Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike, ki jih je označil za zanesljive in odgovorne partnerje. "Neokolonialni mednarodni sistem je prenehal obstajati, na drugi strani pa se krepi multipolarni svetovni red. To je neizogiben proces," je dejal Putin.

Gospodarski forum SPIEF se bo zaključil v soboto. V začetku meseca je Putin na forumu prepovedal udeležbo novinarjev iz "neprijateljskih držav".

Ruski predsednik je napovedal, da bo ruska gospodarska rast letos 1,5- do dvoodstotna. "Strategija, ki so jo izbrala država in podjetja, je delovala," je dejal Putin. Dodal je, da je inflacija v Rusiji nižja kot v evrskem območju. Ruski predsednik je v pogovoru na forumu pojasnil tudi primanjkljaj v zveznem proračunu. Ta je po njegovih besedah nastal zaradi prenesenih izdatkov za državno infrastrukturo. Ob tem je priznal večjo porabo na področju obrambe, ki da je bila nujna za "zaščito suverenosti Rusije". Putin: Rusija ne zapira vrat tujim podjetjem V svojem več kot uro dolgem nastopu se je Putin obregnil tudi ob številna tuja podjetja, ki so zaradi vojne v Ukrajini zapustila ruski trg. Od lanskega februarja je namreč več kot 1000 mednarodnih podjetij, med drugim McDonald's, PepsiCo, H&M in Adidas, prenehalo obratovati v Rusiji. Kot pravi, ga v pogovorih z ruskimi podjetji pogosto nagovarjajo, da Rusija ne bi smela dovoliti vrnitev tujim podjetjem, ki so zaradi napada na Ukrajino zapustila ruski trg. "Na vseh teh mednarodnih gospodarskih forumih in srečanjih je glavni poziv meni, naj ruska podjetja ne dovolijo zahodnim državam vrnitev," je dejal.

icon-expand Putin z delegacijo iz ZAE na forumu v Sankt Peterburgu FOTO: AP

A je poudaril, da kljub temu Rusija ne bo zapirala vrat tujim podjetjem, če se ta nameravajo vrniti. Obljubil je še, da bodo tiste, ki so ostala in nadaljevala s svojim poslovanjem v Rusiji, obravnavali kot svoja. "Vendar pa bomo v prihodnje zagotovo imeli v mislih nenavadno vedenje nekaterih od teh partnerjev. In prav gotovo bomo interese naših domačih podjetij postavili za našo glavno prioriteto," je dodal. Kot je še dejal Putin, je Rusija dobro prestala odhod zahodnih podjetij iz države, državna politika pa je po njegovih besedah zdaj osredotočena na zaščito ruskega gospodarstva. Putin: Uporaba jedrskega orožja je zagotovo teoretično možna Ruski predsednik je prepričan, da bo Ukrajini kmalu zmanjkalo lastne vojaške opreme in bo povsem odvisna od opreme iz zahodnih držav. Ocenil je še, da ukrajinska protiofenziva v regiji Zaporožje kot tudi drugod nima možnosti za uspeh in da o tem ne dvomi. O ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem pa je dejal, da je "sramota za judovski narod". "Imam veliko judovskih prijateljev (...) Pravijo, da Zelenski ni Jud, da je sramota za judovski narod," je povedal zbranim in dodal, da se ne šali. Na vprašanje o jedrskem orožju, je Putin dejal, da obstaja možnost uporabe jedrskega orožja, a meni, da za to ni potrebe. "Uporaba jedrskega orožja je zagotovo teoretično možna. Za Rusijo je to možno, če se ustvari grožnja naši ozemeljski celovitosti, neodvisnosti in suverenosti, obstoju ruske države," je dejal. "Imamo jih več kot Nato države in želijo zmanjšati število naših. Naj se gredo solit," je dejal. Razkril je tudi, da je Rusija v Belorusijo poslala prvo jedrsko orožje kot del načrta za namestitev taktičnega jedrskega orožja v državi, ki meji na Ukrajino. Kot pravi, bodo preostalo jedrsko orožje dostavili do konca poletja. "To je odvračilni ukrep proti vsem tistim, ki razmišljajo o Rusiji in njenem strateškem porazu," je dejal. Ob obisku afriških voditeljev zračni napadi na Kijev Ta teden so se sicer okrepili ruski raketni napadi na Kijev in druga mesta po vsej Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih več ljudi. Ukrajinska zračna obramba je sporočila, da so davi prestregli zračni napad na prestolnico Kijev. Uničili naj bi šest ruskih balističnih raket kinžal, šest manevrirnih raket kalibr in dva izvidniška brezpilotna letalnika. Načelnik kijevske vojaške uprave Sergij Popko je povedal, da so bile vse rakete prestrežene nad prestolnico. Ukrajinska vojska ni posredovala podatkov o tem, ali je katera od raket, ki jih je Rusija izstrelila na Kijev, prispela do cilja. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je sicer zapisal, da je eksplozija odjeknila v kijevskem okrožju Podil, pri čemer večje škode naj ne bi bilo. Pred napadom so se oglasila tudi opozorila pred zračnimi napadi, ravno v času, ko so v Ukrajino na obisk prispeli voditelji štirih afriških držav. Afriška delegacija si prizadeva za pogajanja o končanju vojne. Sestavljajo jo voditelji Južne Afrike, Senegala, Zambije in Komorov, s katerimi potujejo še egiptovski premier ter visoka predstavnika Ugande in Konga. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na Twitterju zapisal, da so opozorila pred zračnimi napadi na Kijev ravno v času njihovega prihoda sporočilo Afriki in voditeljem afriških držav. "Putin je sprožil enega največjih napadov na Kijev v zadnjih tednih ravno med obiskom afriških voditeljev v naši prestolnici. Ruske rakete so sporočilo Afriki: Rusija si želi več vojne in ne miru," je zapisal Kuleba.

Mednarodni strokovnjaki: Zelo verjetno je, da je za uničenje jezu odgovorna Rusija Skupina mednarodnih pravnih strokovnjakov iz odvetniške družbe za človekove pravice Global Rights Compliance, ki pomaga ukrajinskemu generalnemu tožilstvu, je skupaj z ukrajinskimi tožilci in predstavniki Mednarodnega kazenskega sodišča minulo soboto in nedeljo obiskala prizadeta območja v regiji Herson. Prve ugotovitve njihove preiskave kažejo, da je uničenje jezu Kahovka 6. junija povzročilo "vnaprej nameščeno eksplozivno sredstvo, nameščeno na kritičnih točkah v strukturi jezu". To so ugotovili na podlagi razpoložljivih podatkov, med drugim v zapisih seizmičnih senzorjev in s pogovori z vrhunskimi strokovnjaki za rušenje. Strokovnjaki so zavrnili teorijo, da bi lahko bil vzrok za uničenje jezu slabo upravljanje objekta. "Zelo malo verjetno je, da bi slabo upravljanje samo po sebi pojasnilo tako katastrofalno uničenje," so poudarili. Da je za uničenje najverjetneje odgovorna ruska stran, kažejo njihove ugotovitve, da bi tisti, ki so izvedli napad oziroma nadzorujejo upravljanje jezu, potrebovali dostop ali nadzor nad območjem, ki ga je okupirala Rusija.

icon-expand Satelitski posnetki pred in po uničenju ukrajinskega jezu FOTO: AP