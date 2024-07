Putin se boji dronov, okoli palače je dal namestiti sisteme zračne obrambe

Nekoč je tudi veljalo, da je lokacija daleč izven dosega ukrajinskih groženj, a je bil ta mit januarja razbit, ko so varnostni viri v Kijevu povedali, da so njihove sile z dronom poletele neposredno nad palačo - na poti, da bi napadle naftni terminal blizu Sankt Peterburga.

Poročila tudi nakazujejo, da je Putin okrepil obrambo okoli svojega črnomorskega posestva, cesarske dače, ki naj bi bila vredna slabo milijardo evrov in se nahaja blizu Sočija. Varnost naj bi krepil, odkar so oktobra 2023 ukrajinski napadi z brezpilotnimi letali začeli ciljati na to območje, poroča Telegraph. Nad posestvom je območje prepovedi letenja in govori se, da ima rezidenca za varnost zgrajen zapleten sistem tunelov, ob tem pa še drsališče in sobo za ples ob drogu.

O Putinovem premoženjskem portfelju sicer ni veliko znanega, saj se seznami premoženja močno razlikujejo, zato je težko vedeti, kaj dejansko drži. A njegovi politični kritiki so prepričani, da je eden najbogatejših ljudi na planetu, v njegovi lasti pa naj bi bilo več palač, dvorcev in stanovanj - v vrednosti okoli dve milijardi evrov.

Analitiki sicer menijo, da ukrajinski napadi na Rusijo povzročajo precej nelagodja. Nenehni pritiski na rusko zračno obrambo naj bi pripeljali do tega, da so nekatere regionalne oblasti že ocenile, da se ne morejo zanašati na rusko zračno obrambo na zvezni ravni in da morajo poskrbeti za lastne zmogljivosti za boj proti dronom.

Čeprav z droni napada tudi Ukrajina, gre sicer v prvi vrsti za rusko taktiko, s katero so uničili ukrajinsko električno omrežje.