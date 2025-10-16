Svetli način
Tujina

'Putin se je zahvalil Melanii, njuno sodelovanje se bo nadaljevalo'

Washington, 16. 10. 2025 21.15 | Posodobljeno pred 23 minutami

Avtor
M.P.
Med dvournim telefonskim pogovorom ruskega in ameriškega predsednika se je Vladimir Putin zahvalil ameriški prvi dami Melanii Trump za njeno angažiranost glede vrnitve ugrabljenih ukrajinskih otrok. "Dejal je, da se bo njuno sodelovanje nadaljevalo," je povedal Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump je po daljšem telefonskem pogovoru z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, med katerim sta se dogovorila za skupno srečanje na Madžarskem, sporočil še nekoliko več podrobnosti o vsebini njunega pogovora. Med drugim sta spregovorila tudi o ameriški prvi dami Melanii Trump.

Melania Trump
Melania Trump FOTO: AP

"Putin se je zahvalil Melanii za njeno sodelovanje glede ukrajinskih otrok. Bil je zelo hvaležen in zagotovil je, da se bo to sodelovanje nadaljevalo," je dejal predsednik ZDA, ob čemer je imel v mislih sodelovanje med Putinom in njegovo soprogo pri vrnitvi med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok njihovim družinam.

Trump je med vrhom na Aljaski avgusta Putinu predal Melanijino pismo, v katerem je naslovila prav temo v Rusijo premeščenih ukrajinskih otrok. "Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok," je pred dnevi sporočila prva dama.

Ruski predsednik se je, kot je sporočila minuli teden, odzval na njeno pismo in pokazal pripravljenost za sodelovanje z njo. Osem otrok se je medtem po njenih besedah že združilo s svojimi družinami.

Preberi še Trump in Putin se bosta srečala na Madžarskem

Trump je sicer v zadnjih mesecih izrazil vse večje nezadovoljstvo s Putinom in ga obtožil podaljševanja vojne. A po zadnjem telefonskem klicu je ameriški predsednik dejal, da je bil "dosežen velik napredek". Verjame, da bo pri pogajanjih za konec vojne v Ukrajini pripomogel tudi nedavni "uspeh na Bližnjem vzhodu".

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PSIHOTERAPEVT
16. 10. 2025 21.57
Pa vi niste normalni... da mediji prikazujejo to zensko kot pomemben clen na tem planetu... a se hecas
ODGOVORI
0 0
AZILANT
16. 10. 2025 21.56
Melanii Ljubim te! Ti si naša svetla zvezda v tem vesolju, še prostak Putin je ljubosumen nate, avša ena, moškega spola!
ODGOVORI
0 0
Betuul
16. 10. 2025 21.54
Ta Trump bo zdaj čist skvaril njuno sodelovanje! Boljš bi bil Vladko
ODGOVORI
0 0
Betuul
16. 10. 2025 21.46
+0
Tako ! Melani! Z Vladkotom se lepo soočita v Sevnici, da bo mir!
ODGOVORI
1 1
Betuul
16. 10. 2025 21.49
Trump pa naj sodeluje za mir v Izraelu; podpira Jevrejce in pobija ljudi! Kdo od njiju bo prejt Nobelov nagrajenec Melani ali Trump
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
16. 10. 2025 21.45
-1
Torej sta zmenjena,da bo pri putinu uporabila svoja velika usta za vlečenje cigare.Hahahahahaha
ODGOVORI
1 2
Mahh
16. 10. 2025 21.37
+3
Vse dela, razen kaj za Slovenijo ne
ODGOVORI
3 0
