'Putin se je zahvalil Melanii, njuno sodelovanje se bo nadaljevalo'

Ameriški predsednik Donald Trump je po daljšem telefonskem pogovoru z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom , med katerim sta se dogovorila za skupno srečanje na Madžarskem, sporočil še nekoliko več podrobnosti o vsebini njunega pogovora. Med drugim sta spregovorila tudi o ameriški prvi dami Melanii Trump .

"Putin se je zahvalil Melanii za njeno sodelovanje glede ukrajinskih otrok. Bil je zelo hvaležen in zagotovil je, da se bo to sodelovanje nadaljevalo," je dejal predsednik ZDA, ob čemer je imel v mislih sodelovanje med Putinom in njegovo soprogo pri vrnitvi med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok njihovim družinam.

Trump je med vrhom na Aljaski avgusta Putinu predal Melanijino pismo, v katerem je naslovila prav temo v Rusijo premeščenih ukrajinskih otrok. "Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok," je pred dnevi sporočila prva dama.

Ruski predsednik se je, kot je sporočila minuli teden, odzval na njeno pismo in pokazal pripravljenost za sodelovanje z njo. Osem otrok se je medtem po njenih besedah že združilo s svojimi družinami.