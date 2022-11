Putin se letos ne bo udeležil vrha G20, namesto njega gre Lavrov

Putin se osebno ne bo udeležil vrha voditeljev skupine 20 držav, G20, ki bo letos potekal na Baliju. Namesto njega bo tam prisoten ruski zunanji minister Lavrov. Na vrh je kot gost povabljen tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski.

Šefinja protokola na ruskem veleposlaništvu v Jakarti, Julija Tomskaja, je pojasnila, da bo ruski predsednik Vladimir Putin tja poslal zunanjega ministra Sergeja Lavrova, se pa odloča, če bi se enemu od srečanj pridružil virtualno. Da se Putin vrha ne bo udeležil, je za javnost potrdil tudi indonezijski minister za pomorske zadeve in naložbe Luhut Binsar Pandjaitan. Putinova odločitev, da se vrhu ne pridruži, bi lahko odražala njegovo zadrego zaradi ruske invazije na Ukrajino, menijo nekateri. Srečanje bo namreč potekalo le nekaj dni po tem, ko je Kremelj napovedal, da se bodo ruske sile umaknile iz večjega dela Hersona. Od začetka invazije na Ukrajino konec februarja zahodne demokracije in Ukrajina Rusijo in Putina obravnavajo kot izgnanca na svetovnem prizorišču, zato ni nič čudnega, da so pred začetkom vrha pritiskale na Indonezijo, da okrepi obsodbe Moskve in umakne povabilo Putinu na vrh.

icon-expand Sergej Lavrov FOTO: AP

Ameriški predsednik Joe Biden, ki se udeležuje vrha, je marca dejal, da bi morali Rusijo izločiti iz G20, večstranske organizacije, ki jo sestavlja 19 največjih svetovnih gospodarstev in Evropska unija. Visoki člani Bidnove administracije so večkrat protestno zapustili dogodke G20, kjer so bili prisotni ruski delegati. Biden je dejal, da ne vidi razloga, da se sreča s Putinom, vendar da je to odvisno od tega, o čem konkretno bi želel Putin govoriti. Biden bi bil odprt za pogovor le, če bi debata tekla o zaprti ameriški košarkarski zvezdnici Brittney Griner. Džakarta se je kljub pritiskom do sedaj uspešno upirala obsodbi Rusije in si prizadeva ostati nevtralna. Na vrh je kot gosta povabila tudi ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, ki je dejal, da Ukrajina ne bo sodelovala na vrhu G20, če se ga bo udeležil Putin. Vrha naj bi se udeležil Putinov zaveznik, Ši Džinping Ši se je meseca septembra srečal s Putinom v Uzbekistanu, dve leti nazaj pa tudi z Bidnom. Peking tokrat ni uradno potrdil, ali se bo Ši udeležil vrha ali srečal z Bidnom tudi tokrat, Biden pa je na tiskovni konferenci napovedal, da se bosta srečala in pogovarjala s Šijem na Baliju.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Biden je dejal, da ne namerava narediti nobenih "temeljnih koncesij" in da bosta razpravljala o gospodarstvu in trgovini. Vendar ni želel razkriti, kakšno bi bilo njegovo sporočilo o ameriški vojaški podpori Tajvanu. "Ta pogovor bom opravil z njim," je dodal Biden in opozoril, da bosta razložila, "kaj je vsaka od naših rdečih črt".

icon-expand Vladimir Putin in Ši Džinping FOTO: AP