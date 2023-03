Putin se mora v izogib aretaciji ogniti 123 državam

"Seveda pozdravljam to odločitev Mednarodnega kazenska sodišča, tudi predsednik vlade Golob je enako sporočil," je začela zunanja ministrica Tanja Fajon . Obenem pa dodala, da je Slovenija v preteklosti že večkrat ostro obsodila ruske vojne zločine, med drugim je bila med 43 državami, ki so bile pobudnice za začetek kazenskega pregona.

Da je bilo iz Ukrajine v Rusijo odpeljanih že več otrok je pred nekaj dnevi v poročilu potrdila tudi Komisija sveta združenih narodov za človekove pravice. Neuradno naj bi šlo za 16.000 otrok, ki so jih namestili k ruskim rejniškim družinam in jim "prisilili" rusko državljanstvo, je povzela Fajonova.

V slovenskem parlamentu so sicer o Putinu in vojnih zločinih sicer razpravljali tudi v četrtek, ko so odločali o predlogu SDS, da se Rusijo uvrsti na seznam terorističnih držav. Koalicija je predlogu ostro nasprotovala, tudi po izdanem nalogu o pridržanju Putina bi bilo enako, je prepričana Fajonova.

Dodala je, da v Uniji nimamo pravnega okvirja, na podlagi katerega bi lahko katerokoli državo imenovali za državo, ki podpira terorizem ali teroristično državo. "Praktično smo se ukvarjali bolj s pozivom, ali bo to kdo storil," je pristavila. Do sedaj je to storilo sedem parlamentov, predvsem države, ki so bile v preteklosti posebej povezane z Rusijo, med njimi tudi baltske države. Če bi se za to odločila tudi Slovenija, Unija ne bi delovala enotno, je pa tudi Unija že razpravljala o vzpostavitvi prej tega pravnega okvirja.

Fajonova je sicer prepričana, da izglasovanje resolucije - in označitev Rusije kot teroristične države - ne bi pomembno pripomogla k ustavitvi njihove agresije na Ukrajino. Ocenjuje, da se bo vojna še dolgo nadaljevala, upa pa na čimprejšnjo rešitev.

Poleg Putina v pridržanje tudi komisarka za otrokove pravice

Nalog o aretaciji ruskega predsednika in njegove komisarke za otrokove pravice Marije Aleksejevne Lvove-Belove temelji na mednarodnem pravi, ki okupacijskim oblastem prepoveduje preseljevanje civilistov iz ozemlja, kjer živijo, na drugo ozemlje. "Otroci ob tem uživajo posebno zaščito," je ob napovedi izdanega naloga izpostavil predsednik Mednarodnega kazenskega sodišča Piotr Hofmanski.