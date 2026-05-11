Tujina

Putin si za mirovnega posrednika želi nekdanjega nemškega kanclerja

Moskva, 11. 05. 2026 09.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Gerhard Schröder in Vladimir Putin v letu 2018

Kdo bo evropski posrednik v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino za končanje vojne? Ruski predsednik Vladimir Putin predlaga nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Predlog so v Nemčiji že zavrnili, prav tako je do predloga kritična visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Putin je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni na vprašanje o pripravljenosti na pogovore z Evropejci odgovoril, da bi bil zanj najprimernejši evropski sogovornik nekdanji nemški kancler Schröder, ki je Nemčijo vodil med letoma 1998 in 2005. "Od vseh evropskih politikov bi se rad pogovarjal s Schröderjem," je dejal Putin, ki je z Nemcem sicer tudi osebni prijatelj, še kot kancler pa je z Moskvo stkal tesne odnose.

Vladimir Putin in Gerhard Schroder
FOTO: Profimedia

82-letni Schröder je bil po odhodu iz politike deležen ostrih kritik prav zaradi tesnih vezi z Rusijo in zasebnega prijateljevanja s Putinom. Ohranil je tudi vpliv znotraj ruskih energetskih podjetij – bil je predsednik upravnega odbora Nord Stream (Severni tok) 2 AG, hčerinske družbe ruskega energetskega podjetja Gazprom.

Januarja je za nemški časopis izjavil, da ruska invazija krši mednarodno pravo, a hkrati dodal, da je proti označevanju Rusije kot večnega sovražnika. Nemčijo je pozval, naj začne ponovno uvažati ruske energente.

Schröderjev urad Putinovih izjav ni želel komentirati.

Nemška vlada je predlog že zavrnila, poroča tagesschau. Vladni viri iz Berlina so namreč ocenili, da gre za lažni predlog in strategijo Rusije, kako razdeliti Evropo. Če bi Putin mislil resno, bi najprej predlagal podaljšanje premirja, so prepričani.

Gerhard Schröder s soprogo Soyeon Schröder-Kim
FOTO: Profimedia

Putin je ob koncu praznovanja dneva zmage namreč dejal, da se štiriletni konflikt z Ukrajino bliža koncu. Več podrobnosti ni razkril. Pripravljenost na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je sicer pogojeval z njegovim obiskom Moskve, kar pa je Zelenski že zavrnil.

Sprti strani pa sta dosegli dogovor o tridnevni prekinitvi ognja za ta konec tedna.

'Sedel bi na obeh straneh pogajalske mize'

"Če bi Rusiji dodelili pravico, da v našem imenu izbere pogajalca, veste, to ne bi bilo ravno pametno. Gerhard Schröder je bil vplivni lobist za ruska državna podjetja. Zato je jasno, zakaj ga Putin želi imeti za pogajalca, saj bi tako sedel na obeh straneh pogajalske mize," je novinarjem pred zasedanjem zunanjih ministrov unije dejala Kallas.

Glede neposrednih pogovorov z Moskvo je Kallas ponovila, da bi morale države članice EU najprej uskladiti cilje takšnih pogovorov. "Preden se pogovarjamo z Rusijo, se moramo med seboj dogovoriti, o čem želimo z njimi govoriti," je nadaljevala in dodala, da bodo to članice skušale storiti med neformalnimi pogovori zunanjih ministrov konec meseca.

Razlagalnik

Gerhard Schröder je nemški socialdemokratski politik, ki je med letoma 1998 in 2005 opravljal funkcijo zveznega kanclerja Nemčije. Njegovo obdobje na oblasti je bilo zaznamovano zlasti z obsežnimi gospodarskimi reformami, znanimi pod imenom Agenda 2010, ki so imele za cilj prestrukturiranje nemškega trga dela in socialnega sistema. V zunanji politiki je bil znan po nasprotovanju invaziji na Irak leta 2003, kar je takrat povzročilo napetosti v odnosih z Združenimi državami Amerike.

Dan zmage, ki ga v Rusiji in nekaterih drugih državah nekdanje Sovjetske zveze praznujejo 9. maja, obeležuje kapitulacijo nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni leta 1945. To je eden najpomembnejših državnih praznikov v Rusiji, ki ga zaznamujejo velike vojaške parade, zlasti na Rdečem trgu v Moskvi. Praznik služi kot simbol nacionalnega ponosa, spomina na ogromne žrtve sovjetskega ljudstva v t. i. veliki domovinski vojni ter kot osrednji element ruske državne ideologije in kolektivne identitete.

Gazprom je ruska državna energetska korporacija, ki velja za enega največjih proizvajalcev zemeljskega plina na svetu. Podjetje ima v lasti obsežno omrežje plinovodov in igra ključno vlogo v ruski zunanji politiki, saj je energetska oskrba pogosto uporabljena kot instrument za vplivanje na mednarodne odnose. Zaradi svojega ogromnega obsega in tesne povezanosti z državnimi strukturami je Gazprom eden glavnih stebrov ruskega gospodarstva in ključni vir prihodkov za državno blagajno.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.

