Putin si za mirovnega posrednika želi nekdanjega nemškega kanclerja

Putin je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni na vprašanje o pripravljenosti na pogovore z Evropejci odgovoril, da bi bil zanj najprimernejši evropski sogovornik nekdanji nemški kancler Schröder, ki je Nemčijo vodil med letoma 1998 in 2005. "Od vseh evropskih politikov bi se rad pogovarjal s Schröderjem," je dejal Putin, ki je z Nemcem sicer tudi osebni prijatelj, še kot kancler pa je z Moskvo stkal tesne odnose.

82-letni Schröder je bil po odhodu iz politike deležen ostrih kritik prav zaradi tesnih vezi z Rusijo in zasebnega prijateljevanja s Putinom. Ohranil je tudi vpliv znotraj ruskih energetskih podjetij – bil je predsednik upravnega odbora Nord Stream (Severni tok) 2 AG, hčerinske družbe ruskega energetskega podjetja Gazprom. Januarja je za nemški časopis izjavil, da ruska invazija krši mednarodno pravo, a hkrati dodal, da je proti označevanju Rusije kot večnega sovražnika. Nemčijo je pozval, naj začne ponovno uvažati ruske energente. Schröderjev urad Putinovih izjav ni želel komentirati. Nemška vlada je predlog že zavrnila, poroča tagesschau. Vladni viri iz Berlina so namreč ocenili, da gre za lažni predlog in strategijo Rusije, kako razdeliti Evropo. Če bi Putin mislil resno, bi najprej predlagal podaljšanje premirja, so prepričani.

Putin je ob koncu praznovanja dneva zmage namreč dejal, da se štiriletni konflikt z Ukrajino bliža koncu. Več podrobnosti ni razkril. Pripravljenost na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je sicer pogojeval z njegovim obiskom Moskve, kar pa je Zelenski že zavrnil. Sprti strani pa sta dosegli dogovor o tridnevni prekinitvi ognja za ta konec tedna.

'Sedel bi na obeh straneh pogajalske mize'

"Če bi Rusiji dodelili pravico, da v našem imenu izbere pogajalca, veste, to ne bi bilo ravno pametno. Gerhard Schröder je bil vplivni lobist za ruska državna podjetja. Zato je jasno, zakaj ga Putin želi imeti za pogajalca, saj bi tako sedel na obeh straneh pogajalske mize," je novinarjem pred zasedanjem zunanjih ministrov unije dejala Kallas. Glede neposrednih pogovorov z Moskvo je Kallas ponovila, da bi morale države članice EU najprej uskladiti cilje takšnih pogovorov. "Preden se pogovarjamo z Rusijo, se moramo med seboj dogovoriti, o čem želimo z njimi govoriti," je nadaljevala in dodala, da bodo to članice skušale storiti med neformalnimi pogovori zunanjih ministrov konec meseca.