Putin slavi: na oblasti bo lahko ostal do leta 2036

Rusi so z veliko večino na referendumu podprli ustavne spremembe, na podlagi katerih bo lahko ruski predsednik Vladimir Putin ostal na oblasti še nadaljnjih 16 let. Do zdaj je volilna komisija preštela 98 odstotkov glasovnic, spremembe pa je podprlo 78 odstotkov volivcev. Referendum je potekal od minulega četrtka do srede, udeležilo pa se ga je več kot 64 odstotkov ljudi.

Reforma dovoljuje, da se Putinu leta 2024, ko se mu izteče mandat, slednji podaljša še za dva šestletna mandata. Opozicija mu očita, da želi biti "predsednik za vse življenje", a to Putin zanika. Državljane je v torek pozval, naj ga podprejo, saj bi s tem zagotovili stabilnost, varnost in blaginjo države.

Neodvisnega nadzora nad potekom glasovanja ni bilo, kopije nove ustave pa so se med tednom že pojavile v nekaterih knjigarnah. Opozicijski voditelj Aleksej Navalni je izide označil za "ogromno laž", ki ne odraža realnosti. "Rezultati, ki so jih objavili, so laž, ki nima nič skupnega z mnenjem ruskih državljanov," je dejal Navalni.