Putin: Sprava z Ukrajino vprašanje časa, Zelenski o Putinovem cinizmu

Putin je v ponedeljek razglasil tridnevno prekinitev ognja v konfliktu z Ukrajino med 8. in 10. majem. Ta bo sovpadala z obletnico dneva zmage nad nacistično Nemčijo 9. maja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prekinitev ognja zavrnil in označil za poskus manipulacije.

"Zdi se, da je to neizogibno, kljub tragediji, ki jo trenutno doživljamo," je o spravi z Ukrajino povedal Vladimir Putin v dokumentarnem filmu ob 25. obletnici začetka njegovega prvega predsedniškega mandata. "To je vprašanje časa," je dejal.

Zelenski: Putinov cinizem, napadi se nadaljujejo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Putina obtožil cinizma, saj se napadi na Ukrajino nadaljujejo le nekaj dni pred napovedano tridnevno prekinitvijo ognja. "Rusi so prosili za prekinitev ognja za 9. maj in vsak dan streljajo na Ukrajino. To je cinizem najvišje vrste," je Zelenski zapisal na omrežju Telegram. V zadnjem tednu je ruska vojska Ukrajino napadla z 1180 droni in 1360 vodenimi zračnimi bombami, je še sporočil ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da Ukrajina ostaja odprta za prekinitev ognja, a da ta ne bi smela veljati le med ruskimi praznovanji. Moskva je zavrnila ukrajinski predlog, da bi se prekinitev ognja podaljšalo na 30 dni.

Zelenski je medtem danes z ženo Oleno prispel v Prago na dvodnevni obisk. Na letališču ju je sprejel češki zunanji minister Jan Lipavsky, ki je na omrežju X objavil fotografijo, na kateri se rokuje z Zelenskim. Ukrajinski predsednik se je nato v praškem gradu sestal s češkim predsednikom Petrom Pavlom in premierjem Petrom Fialo.

"To ni prvi ruski izziv in prve obljube o prekinitvi ognja. Razumemo, s kom imamo opravka, in jim ne verjamemo," je dejal glede ruskih napovedi o premirju na skupni novinarski konferenci s češkim predsednikom Pavlom.

"Verjamemo, da je premirje mogoče absolutno kadar koli, tudi od danes naprej, in da bi moralo trajati vsaj 30 dni, da bi diplomaciji dali resnično priložnost. Hvaležen sem Češki za podporo našemu stališču. Hvaležen sem tudi za razumevanje, da je pritisk na Rusijo resnično potreben," je še povedal Zelenski.