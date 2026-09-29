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Putin sprejel Dodika in podprl njegovo koalicijo

Moskva, 29. 09. 2026 21.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vladimir Putin in Milorad Dodik

Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika in premierja Republike Srbske Sava Minića. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srbsko ostala nespremenjena.

"Vladajoči koaliciji, ki jo zastopate, želimo uspeh na glasovanju," je pred nedeljskimi splošnimi volitvami v BiH Miloradu Dodiku in Savi Miniću dejal ruski predsednik Vladimir Putin, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. "Ne želimo, da bi bil tuj vpliv odločilen. Želimo si pravičnejšega odnosa do Srbov in srbskega naroda. Želimo si stabilnost celotne regije," je dodal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Dodik se mu je zahvalil za podporo in dejal, da pričakuje, da bo v volilni tekmi za mesto predsednika Republike Srbske zmagal Minić. Ob tem je Putinu po lastnih besedah predlagal ustanovitev sveta na visoki ravni med Republiko Srbsko in Rusijo ter skupne seje vlad Republike Srbske in Rusije. Putin naj bi dejal, da bodo predlog preučili.

Poleg tega je ruski predsednik po beseda Dodika zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srbsko ostala nespremenjena, navaja sarajevski portal Klix.

Volivci v BiH bodo v okviru nedeljskih splošnih volitev med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije BiH in Republike Srbske, kot tudi člane predsedstva BiH in predsednika Republike Srbske.

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