Putin svari pred možnostjo zmanjšanja dobav plina v Evropo

Putin je v iranski prestolnici, kjer se je pred tem srečal z iranskim in turškim kolegom, dejal, da so se evropske države usmerile v "netradicionalne vire energije", za svoje težave pa naj bi po njegovih besedah skušale okriviti Rusijo.

Poudaril je, da ruski energetski velikan Gazprom izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti, ni pa še prejel dokumentacije o dobavi plinske turbine za plinovod Severni tok 1, ki je na popravilu v Kanadi. Brez nje naj bi se dobave plina v Evropo znižale za okoli polovico.

Plinovod Severni tok 1, ki se nahaja na morskem dnu Baltika in povezuje Rusijo in Nemčijo, ima dnevno zmogljivost približno 167 milijonov kubičnih metrov plina, Gazprom pa je prejšnji mesec to količino zmanjšal na 67 milijonov kubičnih metrov na dan. Poleg tega je plinovod trenutno zaprt zaradi letnega vzdrževanja, ki naj bi se končalo v četrtek.