Putin: Svet mora biti hvaležen Sovjetski zvezi za prispevek k zmagi nad nacizmom

Sovjetski vojaki so"evropske države osvobodili izpod zavojevalcev, končali tragedijo holokavsta, rešili nemško ljudstvo pred nacizmom in njegovo smrtonosno ideologijo", je poudaril ruski predsednik. "Naša dolžnost je, da to ohranimo v mislih," je dodal. Ruse je spomnil, da je glavno breme boja proti nacizmu padlo na Sovjetsko zvezo in da mora biti svet hvaležen Sovjetski zvezi za njen prispevek k zmagi proti nacistični Nemčiji.

Na paradi je sodelovalo okoli 14.000 vojakov iz 13 držav. Predstavili so starodobno vojaško opremo in tudi najsodobnejšo rusko vojaško opremo. Vojaki so med drugim predstavili nove metalce ognja, tanke in raketne sisteme zemlja-zrak.