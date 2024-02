Putin svojemu prijatelju Kimu podaril avtomobil

Putinovo darilo naj bi bilo sicer po poročanju ameriških medijev kršitev sankcij Združenih narodov, ki so jih ti uvedli proti Severni Koreji zaradi njenega programa razvijanja jedrskega orožja in prepovedujejo dobavo vseh "transportnih vozil" Severni Koreji. To sicer Kimu v preteklosti ni preprečilo, da bi se prevažal z vozili višjega cenovnega razreda.

Kimova sestra Kim Jo Jong se je v bratovem imenu zahvalila Vladimirju Putinu in povedala, da je "darilo jasen pokazatelj posebnih odnosov med najvišjima voditeljema (Severne Koreje in Rusije)".

V Rusiji izdelan avtomobil, katerega znamka in model javnosti nista bila razkrita, so 18. februarja dostavili najvišjim pomočnikom Kim Džong Una za "njegovo osebno uporabo", poroča CNN, ki povzema severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA.

Po podatkih Centra za napredne obrambne študije s sedežem v Washingtonu je Pjongjang samo v obdobju od leta 2015 do 2017 uvozil več kot 800 luksuznih vozil – večino iz ruskih podjetij. Domneva se, da ima Kim Džong Un obsežno zbirko avtomobilov višjega cenovnega razreda, med drugim so ga opazili v luksuznih modelih, kot so Mercedes-Maybach S600, Rolls-Royce Phantom in Lexus LX 570, poroča Al Jazeera.

Ameriške obveščevalne službe so sicer po poročanju CNN vse bolj zaskrbljene zaradi dolgoročnih posledic nečesa, kar kaže na novo raven strateškega partnerstva med Severno Korejo in Rusijo. Rusija je v zadnjih tednih na ukrajinske tarče večkrat izstrelila balistične rakete kratkega dosega, ki jih je dobavila Severna Koreja.

Januarja so se visoki severnokorejski in ruski diplomati srečali v Moskvi pred – po pisanju severnokorejskih državnih medijev – bližajočim se Putinovim obiskom v Pjongjangu – njegovim prvim v več kot 20 letih. Kim pa je septembra lani obiskal Rusijo, kjer je podprl vojno Kremlja proti Ukrajini in dejal: "Vedno bom stal z Rusijo."