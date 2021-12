Putin si je moral po razpadu Sovjetske zveze denar služiti tudi kot taksist

Konec skupne države je prinesel obdobje velike gospodarske nestabilnosti, ki je mnoge prebivalce pahnila v revščino in nekateri so si kruh služili tudi tako, da so prevažali neznance v zameno za nekaj rubljev, piše britanski BBC.

Putin je med neformalnim pogovorom že nekajkrat namignil, da je v 90. letih delal tudi kot voznik, tokrat pa je prvič, da je to priznal tudi javno. Njegove besede, ki jih je povzela državna tiskovna agencija RIA Novosti, so iz televizijskega dokumentarnega filma "Rusija. Nedavna zgodovina," v katerem je spregovoril tudi predsednik.

Kdaj pa kdaj sem moral zaslužiti dodaten denar. Mislim, dodatno zaslužiti z avtomobilom. Kot zasebni šofer. Če sem iskren, je kar neprijetno govoriti o tem, ampak tako je bilo, na žalost," je dejal Putin, ki je politični vzpon začenjal kot agent obveščevalne službe KGB, razpad Sovjetske zveze pa je tudi tri desetletja pozneje zanj "največja geopolitična katastrofa 20. stoletja."