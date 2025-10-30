Putin testiral podvodni dron Pozejdon: 'Doseže lahko katerokoli celino'

"Včeraj je bil izveden še en preizkus perspektivnega sistema – brezpilotnega podvodnega drona Pozejdon, ki je prav tako opremljen z jedrskim pogonom," je Vladimir Putin dejal v televizijskem nagovoru med obiskom vojaške bolnišnice, kjer zdravijo ruske vojake, ranjene v Ukrajini.

Podvodni dron lahko po Putinovih besedah potuje s hitrostjo, višjo od običajnih podmornic, in lahko doseže katerokoli celino. Dodal je, da ni države, ki bi se lahko kosala s hitrostjo in globinskim dosegom Pozejdona. "Malo verjetno je, da bodo v bližnji prihodnosti razvili kaj podobnega," Putinove besede navaja AFP.

Naprava lahko deluje na globini več kot en kilometer in doseže hitrost do 70 vozlov, pri čemer ostane neopazna, je za rusko tiskovno agencijo TASS dejal vir blizu vojske. Dron naj bi bil sposoben nositi jedrsko glavo z močjo do dveh megaton.