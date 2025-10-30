Putin testiral podvodni dron Pozejdon: 'Doseže lahko katerokoli celino'

"Včeraj je bil izveden še en preizkus perspektivnega sistema – brezpilotnega podvodnega drona Pozejdon, ki je prav tako opremljen z jedrskim pogonom," je Vladimir Putin dejal v televizijskem nagovoru med obiskom vojaške bolnišnice, kjer zdravijo ruske vojake, ranjene v Ukrajini.
Lahko deluje na globini več kot en kilometer in doseže hitrost do 70 vozlov
Podvodni dron lahko po Putinovih besedah potuje s hitrostjo, višjo od običajnih podmornic, in lahko doseže katerokoli celino. Dodal je, da ni države, ki bi se lahko kosala s hitrostjo in globinskim dosegom Pozejdona. "Malo verjetno je, da bodo v bližnji prihodnosti razvili kaj podobnega," Putinove besede navaja AFP.
Naprava lahko deluje na globini več kot en kilometer in doseže hitrost do 70 vozlov, pri čemer ostane neopazna, je za rusko tiskovno agencijo TASS dejal vir blizu vojske. Dron naj bi bil sposoben nositi jedrsko glavo z močjo do dveh megaton.
'Edinstven izdelek'
Rusija je na nedavnih vojaških vajah uspešno preizkusila manevrirno raketo dolgega dosega Burevestnik na jedrski pogon. V zraku je bila 15 ur in prepotovala razdaljo 14.000 kilometrov, ki pa da ni njen končni doseg. Putin je to raketo z jedrsko glavo, razvoj katere je prvič razkril leta 2018, pohvalil kot "edinstven izdelek, ki ga nima nihče drug na svetu" in poudaril, da so s tem "končali odločilne teste".
Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno rusko testiranje nove manevrirne rakete na jedrski pogon označil za neprimerno. Ponovil je, da bi se ruski predsednik Vladimir Putin moral osredotočati na končanje vojne v Ukrajini.
