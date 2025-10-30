Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Putin testiral podvodni dron Pozejdon: 'Doseže lahko katerokoli celino'

Moskva, 30. 10. 2025 08.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
46

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek med obiskom vojaške bolnišnice dejal, da je Rusija preizkusila podvodni dron na jedrski pogon Pozejdon. To je drugi preizkus jedrskega orožja v nekaj dneh, saj je Rusija v nedeljo preizkusila napredno raketo Burevestnik, za katero Putin trdi, da ima neomejen doseg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Včeraj je bil izveden še en preizkus perspektivnega sistema – brezpilotnega podvodnega drona Pozejdon, ki je prav tako opremljen z jedrskim pogonom," je Vladimir Putin dejal v televizijskem nagovoru med obiskom vojaške bolnišnice, kjer zdravijo ruske vojake, ranjene v Ukrajini.

Putin je med obiskom vojaške bolnišnice dejal, da lahko podvodni dron potuje s hitrostjo, višjo od običajnih podmornic, in lahko doseže katerokoli celino.
Putin je med obiskom vojaške bolnišnice dejal, da lahko podvodni dron potuje s hitrostjo, višjo od običajnih podmornic, in lahko doseže katerokoli celino. FOTO: AP

Lahko deluje na globini več kot en kilometer in doseže hitrost do 70 vozlov

Podvodni dron lahko po Putinovih besedah potuje s hitrostjo, višjo od običajnih podmornic, in lahko doseže katerokoli celino. Dodal je, da ni države, ki bi se lahko kosala s hitrostjo in globinskim dosegom Pozejdona. "Malo verjetno je, da bodo v bližnji prihodnosti razvili kaj podobnega," Putinove besede navaja AFP.

Naprava lahko deluje na globini več kot en kilometer in doseže hitrost do 70 vozlov, pri čemer ostane neopazna, je za rusko tiskovno agencijo TASS dejal vir blizu vojske. Dron naj bi bil sposoben nositi jedrsko glavo z močjo do dveh megaton.

Preberi še Po več kot 30 letih bodo ZDA znova testirale jedrsko orožje
Trump je rusko testiranje nove manevrirne rakete na jedrski pogon označil za neprimerno.
Trump je rusko testiranje nove manevrirne rakete na jedrski pogon označil za neprimerno. FOTO: Profimedia

'Edinstven izdelek'

Rusija je na nedavnih vojaških vajah uspešno preizkusila manevrirno raketo dolgega dosega Burevestnik na jedrski pogon. V zraku je bila 15 ur in prepotovala razdaljo 14.000 kilometrov, ki pa da ni njen končni doseg. Putin je to raketo z jedrsko glavo, razvoj katere je prvič razkril leta 2018, pohvalil kot "edinstven izdelek, ki ga nima nihče drug na svetu" in poudaril, da so s tem "končali odločilne teste".

Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno rusko testiranje nove manevrirne rakete na jedrski pogon označil za neprimerno. Ponovil je, da bi se ruski predsednik Vladimir Putin moral osredotočati na končanje vojne v Ukrajini.

rusija raketa podvodni dron vladimir putin
Naslednji članek

Po več kot 30 letih bodo ZDA znova testirale jedrsko orožje

Naslednji članek

Posnetki popolnega opustošenja na Jamajki, na otok prihajajo reševalci

SORODNI ČLANKI

Moskva: Trump se odmika od dogovorov na Aljaski

Od telefonskega pogovora in srečanja v Budimpešti do sankcij

Trump s sankcijami zoper dve ruski naftni družbi, Putin za dialog

Poljska grozi Putinu z aretacijo na njihovih tleh, Rusi zgroženi

Trump noče 'zapravljenega srečanja' s Putinom, Madžarska nadaljuje priprave

Bela hiša: Srečanja med Trumpom in Putinom v kratkem še ne bo

Tristransko srečanje: Zelenski pristal, če bo povabljen

Trump o 'specialni vojaški operaciji': 'Če ne daš Donbasa ...'

Putin bo v Budimpešto moral mimo EU, verjetno prek Srbije

Kako bi se lahko Putin izognil aretaciji?

Zelenski v Beli hiši lobira za tomahawke, Trump: To bi bila eskalacija

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
30. 10. 2025 10.34
+0
Nič čudnega saj mu je UVL poslala rabljene pralne stroje, da so lahko izpopolnili tehnologijo. 24nora-press.
ODGOVORI
1 1
Z O V
30. 10. 2025 10.36
-1
🤣
ODGOVORI
0 1
mojcd
30. 10. 2025 10.28
-2
Rusi prihajajo, verjemte
ODGOVORI
1 3
abcde1234
30. 10. 2025 10.25
-2
Srebrni pamir, plačanec levakov, kot papiga ponavlja, da je Putin vojni zločinec. Kateri predsednik katerekoli države, vpletene v vojno, pa ni vojni zločinec? Tudi tisti najbolj nedolžni napadeni vračajo s silo, ali nemara samo oklofutajo nasprotnike in streljajo na njih z vodnimi topovi? Sploh pa je Ukrajina KRIVEC za to vojno in ne Rusija. Ne glede na to, kdo je prvi začel streljati.
ODGOVORI
2 4
Pamir srebrni.
30. 10. 2025 10.23
-3
Dejstvo je, da je Putin vojni zločinec.To je dejstvo.
ODGOVORI
1 4
Z O V
30. 10. 2025 10.36
...v glavah degenerikov...
ODGOVORI
0 0
Port__CN
30. 10. 2025 10.23
-2
Ko si sam, je to tudi premalo !
ODGOVORI
0 2
SylvesterStallone
30. 10. 2025 10.20
+1
Pajade
ODGOVORI
1 0
BBcc
30. 10. 2025 10.17
-2
Če bi še putina pamet dosegla v njegovo glavo. Bi bilo neprecenljivo. Mir ti naj odzvanja v glavi.
ODGOVORI
1 3
abcde1234
30. 10. 2025 10.27
Mir? Če ne bi Rusi udarili po UKR, bi danes bilo na ukrajinski meji z Rusijo nameščenih že 1000 NATOvih raket z jedrsko konico.
ODGOVORI
0 0
Sportsman74
30. 10. 2025 10.13
+2
Rusi se javno bahajo kaj vse imajo...ko bi vedeli kaj imajo Ameri, ki o tem ne govorijo, bi drugač Ruseki mislili😄
ODGOVORI
5 3
Vera in Bog
30. 10. 2025 10.07
-15
Dej putin vetra mal zahodnjakom, so potrebni
ODGOVORI
4 19
Muca ne grize
30. 10. 2025 10.12
+1
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
4 3
BBcc
30. 10. 2025 10.17
-4
Vera in mir. Se vidi cerkev zahojena.
ODGOVORI
0 4
25.maj
30. 10. 2025 10.07
+5
tako je, ko imajo norci oblast, spomini izpred 80 let so še presneto živi
ODGOVORI
6 1
Vera in Bog
30. 10. 2025 10.06
-11
Ah to so izmišljotine 🤣🤣
ODGOVORI
1 12
qwerty99
30. 10. 2025 10.05
+6
Temu gre samo še orožje po glavi. Zdaj lahko napade tudi Atlantido. Pacient.
ODGOVORI
8 2
Bolfenk2
30. 10. 2025 10.03
-4
In potem je nori Nato mislil, da bo Rusijo premagal preko ukrainskih posrednikov.
ODGOVORI
4 8
Samo navijač
30. 10. 2025 10.01
-4
Burevestnik lahko krozi mesece tisti trenutek ko mu posljejo koordinate pa v trenutku....... Posejdon testiran njegov udar doseze gromozanski unicujoč plimni val. To raketo lahko odlozijo bilo kje in tam čaka leta. Noro kam so sli Rusi s tehniko. So pa prisiljeni, ker zahod neprenehoma steguje tace po njihovemu mega ozemlju. Bili živi pa videli kaj vse še bo.
ODGOVORI
5 9
Ricinus
30. 10. 2025 09.53
+9
Res pomembna pridobitev za človeštvo 😠
ODGOVORI
9 0
Pamir srebrni.
30. 10. 2025 09.42
-1
Dejstvo je, da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
17 18
Glavni_Baja
30. 10. 2025 09.43
-6
dejstvo je, da ti nimaš LAJFAaaa
ODGOVORI
10 16
Zuzaa11
30. 10. 2025 09.50
+7
Tako kot vsak voditelj svetovne velesile? Miska gleda iz svoje perspektive delovanje orla, poglej sirse, ce si zmozen
ODGOVORI
10 3
ARNO50
30. 10. 2025 09.37
-1
Pa ta je isti kot naš holob.....
ODGOVORI
4 5
deratizacija
30. 10. 2025 09.35
+4
Ne vem, kaj imate toliko proti Rusinjam?! Monte Carlo jih je poln.
ODGOVORI
8 4
4krogci
30. 10. 2025 10.03
-1
Točno tko! Nam pa uturili zgolj cenene okuzene ukrajinke nizke morale!
ODGOVORI
2 3
Pedro Lopez
30. 10. 2025 09.28
+2
Pravljice.
ODGOVORI
8 6
2mt8
30. 10. 2025 09.21
+7
Putin je še edino upanje OF
ODGOVORI
15 8
Glavni_Baja
30. 10. 2025 09.33
-4
ti pa si 😷
ODGOVORI
2 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330