Putin: Ukrajinska protiofenziva se je začela

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je ukrajinska vojska začela dolgo pričakovano protiofenzivo, vendar pa Kijevu doslej "ni uspelo" doseči ciljev. Da se je ukrajinska ofenziva, ki so jo več mesecev napovedovali v Kijevu, že začela, so te dni ugibali tudi nekateri mednarodni mediji.

"Z gotovostjo lahko trdimo, da se je ukrajinska ofenziva začela," je dejal ruski predsednik v videointervjuju, ki je bil objavljen na Telegramu. Ob tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil, da doslej ukrajinske enote "niso dosegle svojih ciljev na nobenem odseku fronte".

Dejal je, da spopadi trajajo "že pet dni, z intenzivnimi boji včeraj in dan prej". Ukrajinska vojska je utrpela znatne izgube, vendar "ofenzivni potencial kijevskega režima še vedno ostaja". "Ne bom govoril o številkah, vendar so impresivne," je dejal ruski predsednik. Ruske oblasti in vojska so v minulih dneh sporočile, da so ukrajinske sile sprožile napade v regiji Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine, kar naj bi bila uvodna faza v protiofenzivo, da pa je ruska vojska napade odbila. Kijev je medtem zatrdil, da je glavno središče spopadov še vedno na vzhodu Ukrajine, medtem ko podrobnosti o razmerah na jugu države ni podal. Ukrajina je v preteklih mesecih trdila, da pripravlja protiofenzivo za osvoboditev območij, ki so jih zasedle ruske enote, a hkrati dejala, da začetka ne bo uradno objavila. Nekateri mednarodni mediji so ob sklicevanju na ukrajinske vojaške predstavnike že domnevali, da ukrajinska protiofenziva poteka že nekaj dni.

"Razmere so napete na vseh območjih frontne črte. Vzhod je epicenter," je na Telegramu zapisala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Maliar. "Sovražnik še naprej usmerja glavne sile v smeri Limana, Bahmuta, Avdivke in Marinke, nadaljujejo se srditi boji," je dodala. Maliarjeva je dejala, da ukrajinske sile odbijajo ruske napade. Serhij Čerevatji, tiskovni predstavnik ukrajinskega vzhodnega vojaškega poveljstva, je dejal, da so ukrajinske sile v zadnjih 24 urah napredovale 1,2 kilometra proti Bahmutu. V preteklih dneh so se namreč ukrajinske sile še pomikale na obrobje Bahmuta z namenom obkoliti opustošeno vzhodno mesto, ki so ga ruske sile prevzele maja.