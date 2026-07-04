Putin v čestitki Trumpu o jedrskem orožju

Kot je sporočil Kremelj, je Putin v čestitki zapisal, da razglasitev ameriške neodvisnosti ni pomenila le rojstva Združenih držav Amerike, temveč tudi pomemben mejnik svetovne zgodovine.

Ob tem je spomnil na zgodovinske vezi med državama. Dejal je, da je Rusija brezpogojno podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za neodvisnost od Velike Britanije, pozneje pa sta bili državi zaveznici v obeh svetovnih vojnah.

"Skupaj smo osvobodili človeštvo grozot nacizma in odigrali ključno vlogo pri oblikovanju temeljev sodobnega svetovnega reda," je zapisal Putin.

Po njegovih besedah Rusija in ZDA danes kot dve največji jedrski sili nosita posebno odgovornost za zagotavljanje svetovne varnosti in strateške stabilnosti.

Ruski predsednik je izrazil tudi prepričanje, da bi konstruktivni, enakopravni in obojestransko koristni odnosi med Moskvo in Washingtonom koristili ne le obema državama, temveč tudi širši mednarodni skupnosti.

Odnosi med Rusijo in ZDA ostajajo močno obremenjeni zaradi vojne v Ukrajini, sankcij ter številnih geopolitičnih sporov, kljub temu pa obe državi ostajata največji jedrski sili na svetu in imata ključno vlogo pri nadzoru jedrskega orožja ter globalni varnostni arhitekturi.