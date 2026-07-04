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Putin v čestitki Trumpu o jedrskem orožju

Washington, 04. 07. 2026 16.52 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Putin in Trump na skupni novinarski konferenci

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti čestital ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in poudaril, da imata Rusija in Združene države Amerike kot največji jedrski sili posebno odgovornost za ohranjanje svetovne varnosti in stabilnosti.

Kot je sporočil Kremelj, je Putin v čestitki zapisal, da razglasitev ameriške neodvisnosti ni pomenila le rojstva Združenih držav Amerike, temveč tudi pomemben mejnik svetovne zgodovine.

Ob tem je spomnil na zgodovinske vezi med državama. Dejal je, da je Rusija brezpogojno podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za neodvisnost od Velike Britanije, pozneje pa sta bili državi zaveznici v obeh svetovnih vojnah.

"Skupaj smo osvobodili človeštvo grozot nacizma in odigrali ključno vlogo pri oblikovanju temeljev sodobnega svetovnega reda," je zapisal Putin.

Po njegovih besedah Rusija in ZDA danes kot dve največji jedrski sili nosita posebno odgovornost za zagotavljanje svetovne varnosti in strateške stabilnosti.

Ruski predsednik je izrazil tudi prepričanje, da bi konstruktivni, enakopravni in obojestransko koristni odnosi med Moskvo in Washingtonom koristili ne le obema državama, temveč tudi širši mednarodni skupnosti.

Odnosi med Rusijo in ZDA ostajajo močno obremenjeni zaradi vojne v Ukrajini, sankcij ter številnih geopolitičnih sporov, kljub temu pa obe državi ostajata največji jedrski sili na svetu in imata ključno vlogo pri nadzoru jedrskega orožja ter globalni varnostni arhitekturi.

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Trump ob 250-letnici ZDA obljublja največji ognjemet v zgodovini in "zelo dolg govor"

Združene države Amerike danes zaznamujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Vrhunec praznovanja bo zvečer v Washingtonu, kjer ameriški predsednik Donald Trump napoveduje spektakularen program.

Osrednja prireditev na Nacionalni promenadi v Washingtonu se bo začela ob 19. uri po krajevnem času, Trump pa bo predvidoma nagovoril zbrane okoli 21.45. Predsednik je že napovedal, da bo imel kljub vročinskemu valu "res zelo dolg govor", s katerim želi, kot je dejal, pokazati, "da zmore vse".

Po napovedih organizatorjev bo po Trumpovem govoru sledil največji uradni ognjemet doslej. V približno 40 minutah nameravajo z desetih lokacij po mestu, tudi z osmih splavov na reki Potomac, izstreliti okoli 850.000 ognjemetnih teles.

Organizatorji želijo z dogodkom postaviti Guinnessov rekord za največji uradni ognjemet na svetu.

Ob tem okoljevarstveniki opozarjajo, da bi lahko tako obsežen ognjemet povzročil zelo visoko onesnaženost zraka v središču Washingtona. Po poročanju ameriških medijev interni dokumenti Nacionalne službe za parke opozarjajo, da bi lahko bila kakovost zraka med prireditvijo celo zdravju nevarna.

Trumpu očitajo, da si je 'prilastil' praznovanje.
Trumpu očitajo, da si je 'prilastil' praznovanje.
FOTO: AP

Praznovanje poteka sredi vročinskega vala, saj temperature na vzhodu in v osrednjem delu ZDA dosegajo okoli 38 stopinj Celzija. Zaradi vročine so nekatere spremljevalne prireditve že odpovedali, organizatorje pa skrbi tudi možnost večernih neviht.

Dogodek spremljajo tudi politične polemike. Trumpovi kritiki mu očitajo, da si je praznovanje pomembnega državnega jubileja politično prilastil in ga spreminja v predvolilni dogodek pred novembrskimi kongresnimi volitvami.

Ameriški predsednik je že v petek med govorom pri gori Rushmore dejal, da ameriško identiteto ogrožajo domači "radikalci" in "ekstremisti", republikanci pa v zadnjih tednih vse pogosteje demokrate označujejo za komuniste.

Organizatorji očitke zavračajo in poudarjajo, da je cilj prireditve predvsem počastiti 250 let ameriške državnosti.

Praznovanja bodo potekala tudi drugod po državi. V New Yorku bo znamenita krogla na Times Squaru simbolično padla osemkrat – enkrat za vsak ameriški časovni pas –, v Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 podpisana Deklaracija o neodvisnosti, pa pripravljajo veliki koncert, na katerem bodo med drugim nastopili Christina Aguilera, Meek Mill in drugi glasbeniki.

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