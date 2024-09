Putin v eni redkih izjav o svoji zasebnosti: Najmlajši člani družine govorijo kitajsko

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek ob začetku šolskega leta obiskal dijake na eni od srednjih šol v Tuvi na jugu države in med obiskom razkril, da malčki v njegovi družini tekoče govorijo kitajsko. Gre za eno redkih takšnih izjav Putina, ki o zasebnem življenju javno ne govori. Prav tako ni jasno, koliko otrok in vnukov sploh ima in na koga se je v izjavi nanašal.

"Tudi nekateri člani moje družine, najmlajši, govorijo kitajsko. In to tekoče," je Putin razkril med pogovorom z dijaki na srednji šoli, približno 2800 kilometrov iz Moskve. Izjava sicer kaže na cvetoče odnose med Moskvo in Pekingom. Putin je namreč le nekaj dni pred invazijo na Ukrajino razglasil, da je partnerstvo med Rusijo in Kitajsko brez meja. Med obiskom je dijakom dejal še, naj pri učenju ne zanemarijo angleščine. "Angleščina je odločen jezik. Človeštvu je dala ogromno v smislu združevanja znanja in ljudi na področju kulture, pa tudi drugod." Po podatkih ruskega popisa iz leta 2022 so v Rusiji najbolj razširjeni jeziki angleščina, tatarščina, nemščina in čečenščina.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Putin med obiskom srednje šole na jugu Rusije. icon-picture-layer-2 1 / 3

Koliko otrok in vnukov ima Putin? Putinovo zasebno življenje je sicer zavito v debelo tančico skrivnosti. Znano je, da ima z nekdanjo ženo Ljudmilo, s katero sta se ločila leta 2014, dve hčerki: Marijo in Katerino, obe sta stari blizu 40 let. Po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 sta bili uvrščeni na seznam sankcioniranih oseb s strani EU in ZDA. Ker Putin strogo nadzoruje vse informacije o svojem zasebnem življenju v javnosti, se zgolj domneva, da ima vsaj tri vnuke.

Vladimir z nekdanjo ženo Ljudmilo. FOTO: Profimedia icon-expand

Z nekdanjo olimpijsko telovadko Alino Kabajevo, s katero naj bi bila v romantičnem razmerju, naj bi sicer imel še vsaj dva otoka, domnevno dvojčke. Enega otroka naj bi imel tudi z nekdanjo čistilko, ki je nato postala milijonarka, Svetlano Krivonogikh. Razveselila naj bi se hčerke Luize, poroča The Telegraph. V Krivonogikhovo so bile oči uprte predvsem oktobra 2021, ko je bila ena od omenjenih v zloglasni aferi Panamski dokumenti, ki so razkrili prikrite finančne posle v davčnih oazah.

Vladimir Putin in Alina Kabajeva, domnevna romantična partnerja. FOTO: Profimedia icon-expand