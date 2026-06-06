Putin v Moskvi gostil starega prijatelja

"Da, srečala sta se. Pogovor je bil dober," je za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal Ušakov. Podrobnosti pogovora ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in EU ni razkril.

Vladimir Putin in Gerhard Schroder FOTO: Profimedia

Putin je Schröderja nedavno omenil kot možnega posrednika v pogovorih med EU in Rusijo. Dvainosemdesetletni nekdanji nemški kancler velja za osebnega prijatelja ruskega predsednika, po koncu politične kariere pa je deloval tudi kot lobist za ruska energetska podjetja, navaja dpa.