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Putin v Moskvi gostil starega prijatelja

Moskva, 06. 06. 2026 14.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je sporočil Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril.

"Da, srečala sta se. Pogovor je bil dober," je za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal Ušakov. Podrobnosti pogovora ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in EU ni razkril.

Vladimir Putin in Gerhard Schroder
Vladimir Putin in Gerhard Schroder
FOTO: Profimedia

Putin je Schröderja nedavno omenil kot možnega posrednika v pogovorih med EU in Rusijo. Dvainosemdesetletni nekdanji nemški kancler velja za osebnega prijatelja ruskega predsednika, po koncu politične kariere pa je deloval tudi kot lobist za ruska energetska podjetja, navaja dpa.

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Nemčija in druge članice EU so predlog o njegovi morebitni posredniški vlogi zavrnile. Predlog je prav tako zavrnila Ukrajina, pri čemer je omenila njegove tesne vezi z Rusijo.

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