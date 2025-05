Putin v nemščini kritiziral Zahod in branil prijatelja

Putina so v dokumentarnem filmu vprašali, ali meni, da bi bilo treba Schröderja izključiti iz uradnih dogodkov, da se ne bi pojavljal v istem kadru kot trenutni kancler Olaf Scholz. Ob tem je spomnil na dogodek iz kanadskega parlamenta, kjer so septembra 2023 ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega navzoči ploskali 98-letnemu Jaroslavu Hunki, nekdanjemu pripadniku nacistične enote Waffen-SS.

In da bi me v Nemčiji slišali, bom poskušal to povedati celo v nemščini: dlje ko bom od Schröderja, bližje bom Anthonyju Roti (predsedniku kanadskega parlamenta), ki simpatizira z nacisti. V Nemčiji je veliko spodobnih ljudi. In prepričan sem, da bodo mnogi to slišali, je izjavil Putin v nemščini.