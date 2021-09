Putin v zameno za oddajo elektronskega glasu na volitvah ponuja nagrade

Milijon nagrad za volivce. Ruski predsednik Putin ponuja 20 stanovanj, 100 avtomobilov in na desettisoče rubljev v darilnih bonih. Ponudba velja za vse, ki bodo od petka do nedelje elektronsko oddali svoj glas na parlamentarnih volitvah. Vladajoči stranki Enotna Rusija, ki podpira Putina, priljubljenost sicer upada. Kot kažejo javnomnenjske ankete, bo volilna udeležba nizka, Putin pa jo skuša zvišati tudi z enkratnimi finančnimi dodatki za upokojence, vojake in policiste.