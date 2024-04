Putin: Vemo, da so zločin zagrešili radikalni islamisti

"Seveda je treba odgovoriti na vprašanje, zakaj so teroristi po storjenem zločinu poskušali oditi v Ukrajino. Kdo jih je tam čakal?" je vprašal ruski voditelj, ki je nedavno osvojil že peti mandat na čelu največje države na svetu. V Kijevu odgovornost za vpletenost v napad odločno zavračajo.

Pred tem je sodišče v Moskvi danes v povezavi z napadom odredilo pripor za še tri osumljence. Tako kot četverico napadalcev, za katere so ruske oblasti dvomesečni pripor odredile v nedeljo, so tudi trojico moških obtožili terorizma.

V soboto – dan po napadu, v katerem je bilo ubitih 137 ljudi, ranjenih pa 180 – so ruski organi aretirali skupno 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegli avtomatsko orožje, uporabljeno v napadu. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti.