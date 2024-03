Putin za izpustitev novinarja želi morilca Krasikovega: kaj bo naredila Nemčija?

V berlinskem parku je bil sredi belega dne umorjen čečenski poveljnik Zelimkhan Khangoshvili. Njegov krvnik je bil moški na motorju, za katerega se je izkazalo, da je ruski državljan Vadim Krasikom. Krasikov je močno povezan z rusko varnostno službo FSB. Že več kot leto dni pa mineva, odkar je bil ameriški novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich pridržan v Rusiji. Ruske oblasti so ga obtožile vohunjenja, kar sicer on, Wall Street Journal in ameriška vlada zanikajo.