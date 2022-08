Putin za praznik pisal Kim Džong Unu, krepil bi odnose

Putin je pismo Kimu poslal ob današnjem državnem prazniku, ko v Severni Koreji obeležujejo osvoboditev izpod japonske nadvlade. Ruski predsednik je v njem napovedal "razširitev celovitih in konstruktivnih odnosov" s Pjongjangom.

To bi bilo v skladu "z interesi obeh držav" in bi tudi prispevalo k okrepitvi "varnosti in stabilnosti na Korejskem polotoku in v celotni regiji severovzhodne Azije", poročanje severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kim mu je na pismo že odgovoril in zatrdil, da se je prijateljstvo med državama spletlo že med drugo svetovno vojno, novo raven pa da je doseglo v luči "vojaške grožnje in provokacij sovražnih sil". Prepričan je, da se bo "tovariško prijateljstvo" med Rusijo in Severno Korejo le še krepilo.

Koga natanko ima v mislih z izrazom sovražne sile, Kim ni navedel, ponavadi pa Pjongjang tako označuje ZDA in njene zaveznice.