Putin predlagal pogovore z Ukrajino. Trump: Prihaja velik teden!

Ruski predsednik Putin je za 15. maj predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu. Le nekaj ur pred tem je Kijev in več evropskih voditeljev pozvalo k brezpogojnem 30-dnevnem premirju, ki bi se začelo v ponedeljek. "To je prvi korak, ampak ni dovolj," se je na Putinov predlog odzval francoski predsednik Macron. "Prihaja VELIK teden!" pa meni ameriški predsednik Trump.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Vladimir Putin v svojem nagovoru ni neposredno omenil predlagane prekinitve ognja, namesto tega je podal svoj predlog o novem krogu pogajanj med Rusijo in Ukrajino. "Oblastem v Kijevu predlagamo, da se obnovijo pogovori, ki so jih prekinili leta 2022 in poudarjam, brez kakršnihkoli predpogojev," je dejal Putin. Ruski in ukrajinski pogajalci so v prvih tednih vojne v Ukrajini leta 2022 vodili neposredne pogovore v Istanbulu, vendar se niso uspeli strinjati glede končanja spopadov.

Putin je v nagovoru kot začetni termin pogajanj predlagal 15. maj. Dodal je, da bo v kratkem govoril s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in ga prosil za pomoč pri izvedbi pogovorov. Zagotovil je še, da je zavezan resnim pogajanjem z Ukrajino in da si želi s pogovori "izkoreniniti temeljne vzroke konflikta in vzpostaviti dolgotrajen mir". Pred odzivom Putina so iz Kremlja v soboto sicer sporočili, da bo Rusija razmislila o predlogu 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini. Je pa tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ob tem poudaril, da Kijev ni odgovoril na predlog ruskega predsednika o tridnevni prekinitvi ognja za dan zmage. To je Rusija razglasila enostransko in se je iztekla v soboto.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Macron nezadovoljen s predlogom Putina glede pogajanj

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v odzivu na predlog ruskega predsednika Putina glede neposrednih pogajanj z Ukrajino ocenil, da to ni dovolj. Priznava, da gre za prvi korak, a da želi Putin verjetno na ta način pridobiti čas, poročajo tuje tiskovne agencije. "To je prvi korak, ampak ni dovolj," je povedal Macron na Poljskem ob vračanju v domovino z obiska v Ukrajini. Kijev in zaveznice so pred tem namreč pozvale Moskvo k brezpogojni prekinitvi ognja, ki bi se začela v ponedeljek. Macron je o predlogu Putina še dejal, da je to tudi "način, kako se ne odzvati. Ne smemo popustiti". Prepričan je, da je treba vztrajati pri tem, da je prekinitev ognja brezpogojna, nato pa se bomo lahko pogovarjali o preostalem.

Macron, Merz, Starmer in Tusk na obisku v Ukrajini FOTO: AP icon-expand

Macron je ocenil še, da želi Putin pridobiti čas, je pa nesprejemljivo, da bi se Ukrajinci pogajali, medtem ko jih še naprej bombardirajo. Putin je zgodaj davi za 15. maj predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu. Zagotovil je še, da je zavezan resnim pogajanjem z Ukrajino in da si želi s pogovori "izkoreniniti temeljne vzroke konflikta in vzpostaviti dolgotrajen mir". Pred tem je Kijev in več evropskih voditeljev pozvalo k brezpogojnem 30-dnevnem premirju, ki bi se začelo v ponedeljek. Če Rusija prekinitve ognja ne bo spoštovala, pa so pripravljeni uvesti dodatne sankcije proti Moskvi.

Trump glede Ukrajine: Pred nami je velik teden

Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes izrazil prepričanje, da se bliža konec konflikta v Ukrajini, potem ko so se okrepila prizadevanja za dosego premirja. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, bo še naprej sodeloval z Moskvo in Kijevom, da bi končali spopade. Trumpova izjava sledi predlogu Moskve o neposrednih pogovorih z Ukrajino. "Potencialno velik dan za Rusijo in Ukrajino! Pomislite na stotine tisoč življenj, ki bodo rešena, ko se bo to neskončno pobijanje upajmo končalo," je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.